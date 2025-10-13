Quando era un’adolescente è dovuta stare accanto alla madre, vittima di una “depressione violentissima”

La voce si incrina mentre racconta tutta la verità nel suo toccante monologo

Beatrice Valli a Le Iene racconta tutta la verità in un toccante monologo. La voce si incrima fortemente, crolla in lacrime e in tv confessa come sta curando attacchi di panico e depressione. “Lo faccio per me, lo faccio per i miei figli”, sottolinea.

''Lo faccio per me, lo faccio per i miei figli'': Beatrice Valli crolla in lacrime e confessa a Le Iene come sta curando la depressione

La 30enne nata a Bologna è fiera della famiglia che ha costruito con Marco Fantini, che ha conosciuto a Uomini e Donne nel 2014. I due sono sposati dal 2022: hanno avuto Bianca nel 2017, Azzurra nel 2020 e Matilda Luce nel 2023. Lei è pure madre di Alessandro, avuto dall’ex, che compirà 13 anni il 22 novembre prossimo. “Che cos’è che ti fa stare bene? E’ una domanda che mi ha accompagnato fin da piccola e che ho dovuto fare e farmi più volte”, esordisce.

“Avevo solo 13 anni quando mia madre soffrì di nuovo dell’ennesimo episodio di una depressione violentissima - svela - Le portavo il cibo nel letto e lei alla sera non riusciva nemmeno a ricordare se avesse già cenato. Non potevo capire fino in fondo che stesse succedendo, ma nonostante tutto ci siamo dovute rimboccare le maniche per mandare avanti la nostra famiglia”.

La Valli aggiunge: “Mamma non è riuscita mai a raccontarmi cosa significasse per lei quel bloccarsi, restare immobile, impotente. Io l’ho capito solo dopo anni, quando ho sperimentato sulla mia pelle gli attacchi di panico, depressione, quella tachicardia, sudori freddi e la fame d’aria, come se la gola ti si chiudesse. Era il mio corpo che mi diceva: basta”.

“Mamma ha provato a stare meglio, ma non ha mai veramente creduto, forse per paura, che esistesse un percorso diverso da quello di tirare avanti con la vita di ogni giorno. Che fosse possibile un percorso di cura, crescita e conoscenza - sottolinea Beatrice - Io invece, grazie anche alla sua esperienza, quel percorso l’ho visto e lo sto esplorando con la psicoterapia”.

Quando deve andare avanti l'influencer fa fatica: è vicina al pianto. Con voce rotta spiega: “Lo faccio per me, lo faccio per i miei figli. Chiedere aiuto non è una cosa da deboli, ma il primo passo per conoscervi davvero e stare bene. Basta ammettere di non essere donne e uomini perfetti e trovare il tempo giusto per farsi proprio quella domanda: cos’è che ti fa stare bene?”. Sta piano, piano uscendo fuori dal suo buco nero che si porta avanti da tanto tempo.