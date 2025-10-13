Fedez vola al parco divertimenti con la fidanzata Giulia Honegger e i due figli: ecco i quattro dove sono, foto

Il rapper a pochi giorni dal compleanno si concede un weekend particolare con la stilista 23enne

Mancano appena due giorni al compimento dei 36 anni: il 15 ottobre sarà il giorno del suo compleanno. Fedez, poco prima di spegnere le candeline, si concede un weekend particolare con la sua dolce metà. Vola al parco divertimenti insieme alla fidanzata Giulia Honegger: i due hanno scelto Disneyland Paris. Con loro ci sono anche i due figli che ha avuto dall'ex moglie Chiara Ferragni: Leone e Vittoria, 7 e 4 anni. E' il viaggio che certifica come la 23enne sia entrata a far parte della sua famiglia completamente.

Coppia dalla scorsa estate, quando hanno ufficializzato la relazione a mezzo social, Federico Lucia e la giovane stilista milanesecontinuano a essere praticamente inseparabili. Lui aveva detto che avrebbe allentano la presenza sul suo profilo Instagram, ma ha disatteso la promessa: condivide una foto in cui ci sono in primo piano lui e la ragazza mentre si scambiano un dolce bacio.

Alle loro spalle c’è il famoso castello del parco, Chateau di Fontainebleau, con guglie altissime, torri decorate, tetti col blu e vetrate dipinte. E’ quello della Bella Addormentata nel Bosco, alto ben 50 metri. In un altro scatto, questa volta a colori, si vedono di spalle i suoi bimbi che osservano stupiti il maniero magnificamente illuminato. Fedez si rilassa in attesa che il suo libro racconti tutto di lui.

Il rapper lo ha annunciato la scorsa settimana: "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra”, questo è il titolo. E’ edito da Mondadori. "Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai. Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé", ha scritto Fedez nel post spiegando il senso del volume.

Il libro è nato dopo Battito, la canzone portata a Sanremo 2025: "Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità. E' lì che ho scritto Battito. E' stato il momento chiave. Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua”.

"Scrivere questo libro è stato il passo successivo - ha svelato il cantante - Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo".