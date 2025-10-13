''Lei è sempre così scioccata'': Marcella Bella punta il dito contro Barbara d’Urso, con lei a Ballando

In una clip inedita la cantante 73enne non è tenera con la conduttrice 68enne

Marcella Bella punta il dito contro Barbara d’Urso. Tutto viene svelato in una clip inedita di Bar Centrale, il nuovo programma Rai di Elisa Isoardi. La cantante 73enne non è tenera con la conduttrice 73enne, concorrente, come lei, di Ballando con le Stelle. La siciliana è risentita dai giudizi dei giurati, si sente presa di mira e si augura che spostino l’attenzione su Carmelita. “Lei è sempre così scioccata”, commenta sulla ‘rivale’ di palcoscenico. Imputa il suo atteggiamento al trauma per quel che le è accaduto negli ultimi due anni, quando si è improvvisamente trovata lontana, contro la sua volontà, dalla tv.

“Io mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella… che i giurati si spostino verso la signora d’Urso, che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo, lei è sempre tutta composta. Sì, così, zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle ‘ma sei viva Barbara?’. Lei è sempre così scioccata probabilmente, è traumatizzata da tutto quello che le è successo. Però sempre così… che cavolo!”, dice Marcella nel video.

In studio, dopo aver ascoltato le parole della Bella, Isoardi chiede alle sue ospiti cosa ne pensino: “Urca, si può dire urca? Non male. Secondo voi è vero che la d’Urso è troppo bloccata e non si infiamma?”, domanda Elisa. Serena Bortone difende Barbara: “Io dico che sono per entrambe. Però non è bello guardare quello che fanno le altre colleghe, perché bisogna sempre essere sorelle tra di noi. Anche perché guardare e parlare così delle altre è sempre un segno di debolezza, oltre che di poca solidarietà. Quindi dopo aver visto la clip ripeto che dobbiamo essere sorelle, tutte! Mai guardare a casa delle altre”.