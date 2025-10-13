Clizia Incorvaia per il party per i 45 anni sceglie un tema particolare: scopri quale, le immagini

Per il compleanno del 10 ottobre la festa non finisce mai: l’influencer si ritrova col marito e gli amici

Invita tutti a celebrare gli anni ’80 con un look iconico, musica ad hoc e un menù da fast food

Clizia Incorvaia per il compleanno del 10 ottobre si regala una festa che non finisce mai. Dopo aver celebrato già a mezzanotte, non può mancare il party per i 45 anni. L’influencer e volto tv sceglie un tema particolare: vuole tutti col look da paninari. Sul social condivide foto e immagini del suo evento per famiglia e amici.

Clizia Incorvaia per il party per i 45 anni sceglie un tema particolare: i paninari

I “Paninari” sono stati un fenomeno giovanile e culturale italiano esploso negli anni ’80, con picco tra il 1982-1987, a Milano. Erano giovani giovanissimi, spesso tra i 15 e i 25 anni, appartenenti a classi sociali medio-alte, con stili di vita spensierati. Non erano politicamente impegnati: al contrario: la loro identità si costruiva sul consumo, la moda e l’appartenenza visiva ad un gruppo. Indossavano piumini griffati o bomber lucidi, giacche vistose. Optavano per jeans di marca, spesso risvoltati per mostrare calzini particolari e cinture “El Charro”. Ai piedi avevano scarpe Timberland. Era un abbigliamento firmato, felpe Best Company, accessori vistosi e così via. Frequentavano bar, fast food, locali alla moda, discoteche. Ascoltavano musica pop internazionale, italo-disco, brani radio-friendly e si esprimevano con linguaggio colloquiale e gergo identificativo.

L'influencer davanti alla torta: una crostata di fragole con la crema

Accanto a lei il marito Paolo Ciavarro e il loro figlio Gabriele, 3 anni

Clizia non resiste e con Paolo Ciavarro decide di dare questo tema alla festa. Lei si mette un jeans bianco a vita alta con sopra una t-shirt del medesimo colore. Porta una camicia rosa a righe bianche aperta e borsa a tracolla iconica. Il 33enne indossa jeans con strappi, maglione viola e gilet piumino nero. Entrambi hanno occhiali scuri.

Clizia con gli amici e i loro outfit anni '80 in una foto di gruppo

Anche gli amici adottano outfit dell’epoca. Si mangiano patatine e hamburger e si balla sulle note dei Duran Duran. Con i due c’è pure Gabriele, 3 anni, il loro bambino. A danzare in pista c’è anche Nina, 10 anni, che però Clizia non mostra a causa del processo legale che la vede opposta all’ex marito Francesco Sarcina, l'ha denunciata per aver pubblicato foto e video della figlia senza il suo consenso. Il divertimento per tutti è assicurato e va avanti per tutta la sera, tra risate, brindisi, torta e danze scatenate.