E' morta a 76 anni Nadia Cassini: dal successo nei film 'scollacciati' fino all'intervento di chirurgia plastica andato male, chi era

Era il sex symbol indiscusso delle commedie ‘spinte’ all’italiana, poi era diventata popolarissima anche in tv. E' morta a 76 anni Nadia Cassini: la showgirl è deceduta martedì 18 marzo a Reggio Calabria dopo una lunga malattia.

Nata a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche e da madre statunitense di origini italiane, Gianna Lou Muller aveva preso il nome d’arte di Nadia Cassini quando aveva sposato il giornalista Igor Cassini Loiewski. Lui 54anni, era al suo quarto matrimonio, lei aveva solo 20 anni. I due hanno divorziato nel 1972. L’artista poi ha avuto una relazione con l'attore greco Yorgo Voyagis, da cui ha avuto la figlia Kassandra.

Arrivata in Italia col marito Igor, grazie alle sue forme avvenenti e perfetti, Nadia ha iniziato a recitare, prima piccole parti, poi, nel 1979, il primo ruolo da protagonista nella sexy commedia "L'insegnante balla... con tutta la classe”, a cui ne sono seguiti molti altri. Sogno erotico di tutti nel Bel Paese, la Cassini ha trovato successo pure in televisione negli anni ’80, sui canali Mediaset.

Dopo essersi ritirata dalle scene in Italia, Nadia ha lavorato anche in Francia e poi negli Stati Uniti. Ha chiuso col mondo dello spettacolo a causa di un lifting mal riuscito al naso che le deturpò in suo bel volto. Vittima di alcune dipendenze da cui era uscita a fatica, a gennaio 2009 era rimasta coinvolta in un grave incidente in auto, riportando gravi fratture.

Nel 2013, a 64 anni, era stata ospite a Domenica Live di Barbara d’Urso, una delle ultime apparizioni sul piccolo schermo. “Qualche anno fa ho vissuto un momento terribile: ho subito un'ustione del terzo grado del naso. Per ricostruirlo, presero la cartilagine dalle orecchie. Non ricordo un dolore così terribile. E oggi non ho più un orecchio", aveva racconta la Cassini mostrando il lobo deturpato. Una sua frase ripetuta spesso era: “Avevo il sedere più bello del mondo ma nella vita non ho avuto cu*o”.