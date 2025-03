Melissa Satta col fidanzato Carlo Beretta e il figlio Maddox in vacanza sulla neve, per 'Chi' sono 'prove tecniche di famiglia': foto

La showgirl 39enne si rilassa in Engadina con l’imprenditore 28enne e il bimbo di quasi 11 anni

I tre paparazzati a Celerina, in Svizzera, sorridenti e sereni

Per Chi, che li mette in copertina, fanno “prove tecniche di famiglia”. Melissa Satta si gode l’Engadina col fidanzato Carlo Beretta e il figlio Maddox. I tre hanno trascorso qualche giorno in vacanza sulla neve. Il settimanale li ha paparazzati serenamente insieme a Celerina, in Svizzera. Tra la 39enne e il 28enne la passione continua, nonostante qualcuno parlasse già di crisi. L’imprenditore ha costruito un ottimo rapporto col bimbo che l’ex velina ha avuto da Boateng: le foto non fanno che confermare quanto i tre siano ormai uniti.

Melissa e Carlo accompagnano Maddox a lezione di sci. Passeggiata e poi un caffè: i due, complici, poi osservano pure bordo pista il ragazzino da lontano, mentre ascolta il maestro migliorando il suo stile in uno sport che l’appassiona.



La primavera sta arrivando molto in fretta, forse questa è l’ultima sortita sulla neve della coppia col bambino, ma ci saranno altri viaggi, magari al mare. Beretta, che gestisce il segmento PB Selection, il comparto lusso, della fabbrica d’armi Pietro Beretta, trova sempre il tempo per rendersi disponibile per il piccolo.