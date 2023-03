Morte Maurizio Costanzo, il migliore amico racconta gli ultimi istanti: ''Ha iniziato a recitare l'Ave Maria, ma dopo i primi versi…''

Giorgio Assumma, anche avvocato del celebre giornalista, è stato al suo fianco fino all’ultimo istante

Giorgio Assumma, migliore amico e avvocato di Maurizio Costanzo, racconta gli ultimi istanti di vita del famoso giornalista, scomparso il 24 febbraio scorso a 84 anni. Il dolore per la morte di una persona a lui tanto cara è ancora devastante. In una lunga intervista a Nuovo si lascia andare e svela: “Ha iniziato a recitare l’Ave Maria, ma dopo i primi versi ha detto: ‘Non ce la faccio’”.

“Era ancora cosciente - confida Assumma - La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”. Il legale è corso immediatamente al capezzale di Costanzo e non l’ha lasciato solo un istante.

L'avvocato è stato accanto al giornalista fino alla fine

Assumma e Costanzo si sono legati nonostante alcune differenze di vedute. “Quando ci incontrammo, io ero tornato alle mie radici cattoliche dopo un periodo di crisi esistenziale mentre Costanzo aveva dubbi sull’esistenza di Dio. Eppure andammo subito d’accordo e costruimmo un rapporto sincero in cui non avevamo segreti l’uno per l’altro”, spiega.

Assumma è molto preoccupato per Maria De Filippi, qui accanto al figlio Gabriele il giorno del funerale di Costanzo

L’avvocato ora è preoccupato per Maria De Filippi: “Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro. Ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente". La conduttrice 61enne dopo una settimana dalla scomparsa del marito è tornata al lavoro.