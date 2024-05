Morto nel weekend a soli 24 anni ex concorrente del programma Rai 'Il Collegio': ecco cos'è successo

Dimitri Tammaro Iannone, di origine ucraina, era stato uno degli studenti della prima edizione del reality

Era stato uno degli studenti della prima edizione del reality, nel 2017, quella che aveva decretato il successo dello show, forse è per questo che tutti lo ricordano e lo piangono. E’ morto nel weekend a soli 24 anni l’ex concorrente del programma Rai Il Collegio. Dimitri Tammaro Iannone ha perso la vita nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio in un incidente stradale a Villa Literno, in provincia di Caserta.

E’ accaduto tutto in pochi istanti. Lo scontro tra due auto, una Fiat 500 Abarth e una Fiat 500, ha causato il decesso del ragazzo e anche di suoi due amici, Robert Badica, 23 anni, e Filomena Del Piano, 19 anni, che si trovavano insieme a lui nella prima vettura. Nel pauroso scontro feriti gravemente pure la coppia di 56enni a bordo dell’altra macchina. Al momento l’unica sopravvissuta è Jawel Abbruzzese, 21 anni, la ragazza di Dimitri. E’ ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Aversa: lotta tra la vita e la morte. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta ed è stata disposta l’autopsia per le tre vittime.

Sui social arriva il messaggio di Andrea Maggi, il famoso professore di italiano de Il Collegio, che aveva conosciuto Dimitri, ragazzo di origini ucraine adottato a 5 anni da una coppia di Villa Literno. “Caro Dimitri, questo è quel genere di post che non avrei mai voluto scrivere. Ho saputo adesso dell’incidente che ti è costato la vita. Non ho potuto fare altro che andare a riguardarmi il video del falò che abbiamo fatto nella prima edizione. Lo ricordi? In quella prima edizione del Collegio eravate delle autentiche pesti, ma la sera del falò qualcosa è cambiato”, scrive l’insegnante.

“Ricordi quando Veronica lesse la sua poesia? Ricordi il suo smarrimento di fronte a un mondo che le sembrava troppo duro, troppo complicato? Al termine della lettura della sua poesia scoppiò a piangere e tu la guardasti con uno sguardo carico di compassione. Non credere che non l’avessi notato. Vi dissi che la vita non va vissuta superficialmente, come facendo lo sci d’acqua, ma andando in profondità, come fanno i palombari, per esplorare i meandri più bui; perché è lì che troviamo noi stessi. So che ascoltasti quelle parole e che ti colpirono, perché poi ti avvicinasti a Veronica e la stringesti in un abbraccio, come molti altri dei tuoi compagni”, continua Maggi.

“Eravate tutti dei ragazzi di cuore. E l’idea che adesso tu non ci sia più mi distrugge. Non oso immaginare il dolore dei tuoi compagni di collegio, né tantomeno quello dei tuoi genitori, che ti amavano infinitamente, e a cui va il mio abbraccio”, aggiunge ancora il professore.

“Caro Dimitri, le lacrime mi impediscono di andare avanti, ma vorrei scriverti ancora una cosa: sono felice di averti conosciuto perché anche tu, come tutti i giovani che incontro nel corso della mia carriera, hai saputo insegnarmi qualcosa - conclude Maggi - Noi che siamo ancora qui, adesso dobbiamo aumentare gli sforzi affinché tragedie come la tua non accadano mai più. Ti sia lieve la terra. Il tuo professore”.

Dimitri dopo il reality si era diplomato. Pur avendo ottenuto piccole parti in tv e al cinema, aveva scelto il suo piano b, iscrivendosi alla facoltà di Odontoiatria, rinunciando a una carriera nel mondo dello spettacolo.