Nadia Rinaldi è stata un anno e mezzo senza il seno, racconta per la prima volta l'intervento andato male: ''Ho usato l’ovatta''

L’attrice, ospite a Storie Italiane, svela il grave problema avuto in passato

Si parla di chirurgia estetica, la 55enne confessa: “Sofferenza drammatica”

A Storie Italiane Eleonora Daniele parla con i suoi ospiti di chirurgia estetica. Anche quella che a volte sfigura. Nadia Rinaldi racconta per la prima volta l’intervento andato male a causa del quale è stata per ben un anno e mezzo senza seno. “Ho usato l’ovatta”, confessa. Per lei è stata una “sofferenza drammatica”.

“Non l'ho mai raccontato perché non è una cosa piacevole. Ho fatto una addominoplastica in seguito a un grosso dimagrimento. Avevo tanto seno e dopo la perdita di peso era rimasto svuotato. E così è stato ridotto. Ma è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io davanti allo specchio vedevo addirittura le protesi”, rivela l’attrice 55enne.

Purtroppo la situazione di è fatta molto complicata per la Rinaldi: "Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia. E’ successo nel 2014, era una riduzione, ma evidentemente hanno messo una protesi troppo grande e la pelle non ha retto. Ero in degenza a casa di mia mamma e ho proprio sentito il rumore della pelle che si apriva, quando mi sono alzata perdevo liquidi da tutte le parti".

"Facevo le medicazioni a casa come mi era stato detto, però sentivo che c'era qualcosa - prosegue l’artista romana - Il medico non c'era, la mattina sono andata al pronto soccorso arrancando accompagnata da mia sorella e immediatamente mi hanno tolto entrambe le protesi e sono stata un anno e mezzo senza seno, con l'ovatta, perché non si potevano rimettere a causa dell'infezione in atto”. Nadia conclude: “Può anche succedere, non voglio dire che c'è stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica".