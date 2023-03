“Sono decisamente frastornato. Il matrimonio con Antonella Fiordelisi? Ti devo dare una notizia…”

“Ho un unico pensiero: quando la rivedrò. Sento una mancanza che non si può spiegare”

Edoardo Donnamaria sorride. Dopo l'improvvisa squalifica al GF Vip il 30enne romano non perde il buonumore. Pronuncia le sue prime parole ‘ufficiali’ in un’intervista in radio. A Rtl 102,5 confida come si sente fuori dalla Casa e lontano da Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria, le sue prime parole dopo la squalifica al GF Vip: intervista in radio

In studio ci sono Charlie Gnocchi e Alessandro Greco. Il romano si collega con loro tramite smartphone. “Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte. Avevo detto che sarei uscito dalla Casa del Grande Fratello e non avrei toccato il telefono. Sono uscito dalla Casa del Grande Fratello e ho toccato il telefono. Ho chiamato mia madre. Ieri sera l’ho vista, ho visto i miei genitori e mio fratello. Abbiamo parlato a lungo”, svela Edoardo.

Gnocchi, suo compagno al GF Vip 7 per qualche tempo, ironizza sulle nozze con Antonella, Donnamaria replica scherzoso: “Il matrimonio con Antonella? Ti devo dare una notizia. Sono invitati tutti quelli di Rtl 102.5 tranne Charlie Gnocchi”.

Il 30enne romano non perde il buonumore

Il volto di Forum ribadisce ancora una volta di essere innamorato della 24enne salernitana, nonostante il rapporto tempestoso avuto al reality show. La storia andrà avanti anche nella vita vera. “Io ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa ed è quando rivedrò Antonella. E’ il mio unico pensiero, al di là del lavoro e degli amici. Sento una mancanza che non so come spiegare perché è una cosa che non succede nella vita reale”. confessa.

Il suo unico pensiero ora è riabbracciare presto Antonella Fiordelisi

Edo dovrà aspettare, spera che la ragazza vada in finale e vinca. ”Il modo più facile per comunicare con lei sarà andare fuori col megafono - chiarisce ironico - E’ stato bello sentirla dire ieri sera che ha capito di essere molto innamorata. Un po’ meno vederla piangere per me perché là dentro, lo sanno tutti, si vive un’emozione distorta”. E poi chiosa: “Ho sentito anche Edoardo Tavassi dire che ero un bravo ragazzo e poi chiedersi immediatamente perché stava parlando di me come se fossi morto”.