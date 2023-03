Era ingrassata 5 kg dopo aver tolto la tiroide, Lorella Cuccarini spiega come è riuscita a tornare in forma in soli due mesi

Nel 2002 sono iniziati i problemi, ma un nutrizionista l’ha rimessa in carreggiata

Lorella Cuccarini con la sua forma strepitosa si prende la copertina di Sette, inserto del Corriere della Sera. Dopo Sanremo 2023, dove ha cantato la sua hit “La notte vola" con il rapper Olly, tutti sono impazziti per lei: hanno notato come a 57 anni conservi ancora un fisico da far invidia alle ventenni. “Ero ingrassata 5 kg dopo aver tolto la tiroide”, confessa la showgirl e spiega come in soli due mesi sia riuscita a tornare al top.

“Nel 2002 ho tolto la tiroide per un sospetto tumore. La mia forma fisica un po’ è cambiata. Prima ero sempre attorno ai 56 chili, dopo l’intervento sono arrivata a 61. E mi ero un po’ rassegnata a vivere con questo nuovo assetto, con una nuova forma fisica”, confida Lorella.

La professoressa di canto di Amici aggiunge: “Peraltro i primi anni Duemila sono stati difficili, complicati”. Poi, però è mutato tutto. “L’anno scorso sono stata da un nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo”, spiega.

La Cuccarini ora è soddisfatta: “Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio. Temevo per il viso: dimagrendo ho pensato che potesse sciuparsi. Invece no. Ho cominciato poi due attività sfidanti e divertenti: calisthenics (allenamento a corpo libero che migliora la forza e la coordinazione, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi) e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio). Sto bene, davvero bene. Combatto con una me dentro, che ha 30 anni, e ha ancora voglia di spaccare il mondo; e una me fuori, che ne ha 57, ed è un po’ più assennata. Il problema sono i recuperi: recuperare a questa età è un po’ più complicato”.

Lorella poi sul successo ottenuto per la sua performance all’Ariston dice: “Penso sia arrivato il messaggio che, anche a quasi 60 anni, possiamo ancora dare tanto, io ne sono convinta. A Sanremo ci sono stata io, Carla Bruni, Luisa Ranieri, e poi Massimo Ranieri, Morandi, Al Bano. Possiamo ancora dire la nostra. E’ passato questo a casa: per essere felici, viviamo appieno la nostra età cercando di stare bene, prendendoci cura di noi, dedicandoci del tempo, ascoltandoci e mettendo noi al centro. Questo dobbiamo fare per stare bene. Sento di avere tanta esperienza e più leggerezza oggi, rispetto ai 20 anni. Mai badare ai giudizi degli altri, mai sentirsi o fare il tappetino. Le donne devono imparare a prendersi cura di sé stesse, ognuna seguendo una propria ricetta. Segreti non ce ne sono. Certo non si può prescindere dal mangiare bene, e dal movimento. Anche solo camminare va bene”.