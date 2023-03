La cantante 36enne porta in carrozzina il suo bambino per le vie di Milano

Con lei c’è Gemma, 55 anni, innamorata pazza del nipotino e di Mela, che porta in braccio

Bianca Atzei, in formissima a meno di due mesi dal parto, con indosso jeans, t-shirt bianca, giacca in pelle e sulla testa un berretto rosso con visiera, assapora con grande gioia la nuova vita da mamma. A Milano va a passeggio col figlio Noa Alexander. Il neonato è in carrozzina. Insieme alla cantante 36enne c’è la madre, Gemma, 55 anni. La donna porta in braccio la cagnolina dell’artista, Mela.

Bianca Atzei si gode la nuova vita da mamma: a passeggio col neonato Noa, sua madre e l'amata cagnolina

Look trendy per la neo nonna, che porta pantaloni neri in ecopelle con spacco, un maglione fuscia e sopra un cappotto in lana lavorato. La donna rimane accanto alla figlia: è un piacere darle una mano. E’ letteralmente pazza del nipotino. Le due camminano nel centro di Milano, ‘spiate’ inesorabilmente dai paparazzi in strada.

Noa Alexander, primo figlio della Atzei, è venuto al mondo il 18 gennaio scorso, per la gioia del compagno dell'artista, Stefano Corti, già padre di Gabriele, 14 anni, nato da una precedente relazione. Da quando Bianca è madre, non smette mai di condividere anche con i fan sul social la felicità che prova.

Anche nel giorno del suo compleanno, l’8 marzo, in un post in cui ha posato con la ‘iena’ e il bambino, Bianca ha infatti scritto: “Oggi,8 Marzo 2023: il mio primo compleanno da Mamma. E’ qualcosa di speciale. Hai il cuore colmo. E la vita piena: 36 anni e la realizzazione di aver fatto la cosa più importante che potesse esistere. La tua famiglia. AMORE è sempre stata la parola e il sentimento che ha invaso e dato senso alla mia vita. Questo Amore oggi mi ha reso una Donna completa, forte e fiera. La cosa più bella che potessi fare è aver creduto nell’Amore sempre e comunque”.