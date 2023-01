“Ci siamo riavvicinati negli ultimi mesi, nel momento più duro”

Dimitri Skofic, attore e modello, 29 anni non ancora compiuti, figlio di Andrea Milko Skofic e della giornalista Maria Grazia Fantasia, nipote di Gina Lollobrigida, di solito schivo e molto riservato, si lascia intervistare in tv. A Oggi è un altro giorno, commosso per il lutto, rivela: “Eravamo distanti, ora riesco a chiamarla nonna”.

Il nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri, commosso in tv: ''Eravamo distanti, ora riesco a chiamarla nonna''

In collegamento con Serena Bortone, al microfono di Domenico Marocchi, Dimitri racconta: “La chiamavo G, l'ho sempre chiamata G e adesso la sto chiamando dentro di me anche nonna, il che è stato difficile in un certo senso”.

Il quasi 29enne quasi cede al pianto mentre viene intervistato

Il ragazzo ricorda la diva

Il ragazzo spiega con la voce leggermente incrinata e gli occhi lucidi: “A lei piaceva essere chiamata G, sono sempre stato abituato a chiamarla così. Dopo tanta lontananza ci siamo riavvicinati in questi ultimi mesi, nel momento più duro. La tenevo lontana, ma l’ho sempre messa nei miei ‘appunti’. Purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti, però, lo so che sembra strano, folle, ma dopo tanto tempo mi sento di nuovo molto vicino a lei ed è assurdo perché se ne è appena andata. Oggi mi sento veramente suo nipote”.

Oggi, 19 gennaio, in lacrime al funerale della Bersagliera a Roma

Dimitri esalta la diva scomparsa a 95 anni: “E’ incredibile come abbia unito le sue passioni: era attrice, artista, scultrice, cantante: tutto”.