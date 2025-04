La 43enne lo confessa nel podcast di Giulia Salemi, Non Lo Faccio x Moda

Dal 2018 è sposata con Gabriele Greco, nello stesso anno iniziato il suo percorso di psicoterapia

Noemi si mette a nudo nel podcast di Giulia Salemi, Non Lo Faccio x Moda. La cantante parla della maternità mancata, sente il peso di non aver avuto un figlio, ma spera ancora. Sposata dal 2018 con Gabriele Greco, nello stesso anno, a causa di un momento molto delicato, ha iniziato il suo percorso di psicoterapia e messo da parte l’idea di un bebè. “Ho negato al mio compagno la paternità”, confessa.

''Ho negato al mio compagno la paternità'': la cantante Noemi sente il peso di non aver avuto un figlio, ma spera ancora

“La maternità? Faccio fatica a parlarne. Quando avevo 30 anni avevo l’idea di fare questa cosa qui, ma la vita mi ha portato da tutt’altra parte. Non stavo vivendo un momento di tranquillità perché avevo delle mie problematiche legate alla salute mentale. Mi pesa non aver colto l’attimo per avere un figlio. Quando dici di no ad alcune cose, e sei in coppia... non lo dici solo per te, ma lo dici anche per l’altro. Ho negato al mio compagno la paternità, lui mi è rimasto accanto, siamo molto legati nonostante litighiamo da morire. Litigi che durano 20 secondi”, racconta.

L’artista romana poi svela: “Il peso lo sento più per lui che per me. Mi piacerebbe molto adesso riuscire a coronare questa cosa, soprattutto perché adesso sono una persona risolta. Spero che la vita mi dia la possibilità di girarmi e riacciuffare questa cosa. A me piacerebbe per un ‘plus’ che io ho tolto a qualcuno. In quel momento non sono stata capace. Quando vivi un momento così difficile non puoi portarci dentro un figlio, sarebbe una cosa sbagliata”.