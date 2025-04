''Maria odia la danza, suona la batteria ed è capitana di una squadra di calcio'': la figlia di Carmen Russo ha interessi diversi dai genitori

Il ballerino e coreografo 75enne lo svela in un’intervista al Corriere della Sera

Enzo Paolo Turchi racconta le fasi più importanti della sua lunga carriera da ballerino al Corriere della Sera. Nella lunga intervista impossibile non parlare della sua vita privata. Il 75enne rivela che la figlia avuta dalla moglie Carmen Russo ha interessi assai diversi dai famosi genitori. “Maria odia la danza, suona la batteria ed è capitana di una squadra di calcio”, svela. La bambina lo scorso 14 febbraio ha compiuto 12 anni.

Carmen, 65 anni, con cui è sposato dal 1987, è una presenza importantissima nella vita del danzatore e coreografo. “Ci conosciamo da 45 anni, mi ha salvato la vita. E’ stata ed è per me madre, compagna, sorella, tutto. Non riesco a immaginarmi senza di lei”, confessa Enzo Paolo.

Turchi parla dell’adorata figlia: “Maria odia la danza, suona la batteria ed è capitana della squadra di calcio dei Due Ponti, dove è l’unica femmina! Le uniche volte in cui litigo con Carmen è per lei: la mamma dice che le concedo tutto. E’ vero, ma voglio darle quello che non ho avuto io”.

A luglio compirà 76 anni, gli si domanda se, avendo una figlia tanto piccola, sia preoccupato dal tempo che scorre inesorabile. Enzo Paolo ammette: “Mi mette in crisi solo il pensiero di non poter esserci nei momenti importanti del suo futuro. Ed è la ragione per cui all’ultimo Grande Fratello mi sono voluto ritirare: all’improvviso ho avuto la sensazione netta di perdermi tempo prezioso con lei”.