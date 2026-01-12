"Non vivo a Cellino San Marco": Romina Power chiarisce dove risiede oggi e perché

La cantante, 74 anni, ha fatto sapere che non è vero che ha una ‘casetta’ vicino alla tenuta dell’ex marito

Nel podcast “Supernova” ha però spiegato di essere tornata a vivere in Puglia e il motivo

Romina Power ha chiarito dove vive oggi e perché.

La cantante 74enne, ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, ha confermato che la sua “base” è la Puglia, ma ha voluto fare alcune precisazioni.

Innanzitutto ha fatto sapere che non è vero che vive in una “casetta” vicino alla grande tenuta di Cellino San Marco dell’ex marito Albano Carrisi.

Romina Power, 74 anni, ha spiegato perché è tornata a vivere in Puglia

Quando le è stato chiesto dove viva, ha risposto: “In Puglia, ma non a Cellino San Marco”. “In tanti hanno scritto ‘sta in una casetta vicino ad Albano’. No”, ha affermato.

Poi ha spiegato il motivo per cui ha scelto di tornare a passare la maggior parte del suo tempo nel tacco dello Stivale.

“Io mi sono innamorata di quella terra. Io amo tutto della Puglia. Amo la luminosità nel cielo, può sembrare una cosa strana, ma la Puglia è luminosa, anche in una giornata nuvolosa è luminosa”.

Ospite di "Supernova" ha fatto sapere che non vive in una "casetta" vicino alla tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, come ha scritto qualcuno

E ancora: “Poi il mare, le spiagge. Quando io mi sono trasferita lì all’inizio degli anni ’70, anche in pieno agosto non c’era nessuno sulle spiagge ed erano bellissime, con le dune e il mare pulito, trasparente. La gente gentile, il cibo buono… cos’altro potevo desiderare dalla vita? Era bellissimo, poi vivevo in piena campagna, vicino a questo bosco che adoravo”.

Romina, che è stata sposata con Albano, oggi 82enne, dal 1970 al 1999, ha anche raccontato che se non fosse stato per il suo avvicinamento al buddismo, non si sarebbe riconciliata con il padre dei suoi figli.

“E’ grazie al buddismo che sono tornata a cantare con Albano nel 2013, altrimenti lui non lo volevo né vedere né sentire”. “Il buddismo ti insegna che non bisogna mai troncare completamente con qualcuno. Se qualcuno ti tende la mano, tu devi dargli quella mano”, ha proseguito.

E proprio sulla relazione durata tre decenni con il papà di Yari, Cristel e Romina Jr, ha detto: “E’ durata 30 anni, 30 anni che dormivamo nello stesso letto, facevamo tutti i viaggi insieme, stavamo insieme nella stessa casa dalla mattina alla sera tutti i giorni. Quei 30 anni sono valsi come 90”.