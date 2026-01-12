Paola Caruso in vacanza a St. Moritz col suo nuovo amore e il figlio Michelino: ecco chi è lui

“Non sai cosa la vita ti riserva, mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te ...! Ma eccoci qui insieme”

Lo aveva anticipato a Storie di Donne al Bivio nella puntata del 10 gennaio: “Forse ho ritrovato l’amore”. Paola Caruso si fa vedere in vacanza a St. Moritz con suo nuovo amore. Con loro il figlio Michelino, 6 anni, avuto da Francesco Caserta. Lui, l’uomo che parrebbe averla fatta nuovamente capitolare, è Fabio Talin, che la 40enne tagga.

Classe 1966, l’ex pilota automobilistico è un imprenditore che vive tra l'Italia e la Svizzera, in particolare a Saint Moritz. E’ amministratore delegato di Truestar Group, società attiva nel settore dei servizi aeroportuali.

La Bonas di Avanti un Altro, ospite di Monica Setta, aveva raccontato il suo anno passato travagliato. “Mio figlio Michelino non sente il padre da 2 anni. Lui mi chiede spesso perché non abbia un papà e negli ultimi anni, durante le lunghe degenze in ospedale, quell'assenza era durissima. Michelino non sta ancora bene e a maggio forse dovrà andare ancora sotto i ferri”, aveva confessato.

"Il 2025 mi ha tolto tutto. Dopo mio padre, è morta la mia mamma adottiva, ho perso l''amore ad un passo dalle nozze, mi sembrava di impazzire - aveva aggiunto - ma a Natale è accaduto il miracolo. Michelino è riuscito ad infilare per la prima volta gli scarponi e a sciare mentre io forse ho ritrovato l'amore. Se sono rose nel 2026 fioriranno”. Poi si era mostrata con Talin sui social e aveva scritto: “Non sai cosa la vita ti riserva, mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te ...! Ma eccoci qui insieme”. Ora col post in cui si mostra vicino a Fabio al ristorante e sulle piste svizzere arriva la conferma.