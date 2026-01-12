''Ma…se andassimo a mangiarci un hamburger?'': Davide Bonolis e Martina Dotti sono volati a NY in Business Class

- I due lo svelano con un reel che racconta la loro esclusivissima vacanza nella Grande Mela
- Il figlio 21enne di Paolo e Sonia Bruganelli e la fidanzata 23enne innamorati e felici
Sono già rientrati in Italia, ieri, domenica 11 gennaio, erano presenti in tribuna a San Siro per vedere la super sfida tra Inter e Napoli, finita 2-2. “Ma…se andassimo a mangiarci un hamburger?”, si chiedono nel reel che pubblicano entrambi sul social. Davide Bonolis e Martina Dotti sono volati fino a NY e lo hanno fatto in grande, si sono accomodati nella Business Class dell'Emirates.
Il figlio 21enne di Paolo e Sonia Bruganelli e la fidanzata 23enne con cui convive sono entusiasti. La coppia, che ha ufficializzato la relazione a metà 2025, racconta molto del privato su Instagram e TikTok. Anche questa esclusiva gita che li ha portati nella Grande Mela in vacanza. Chiaramente sono arrivati non solo per mangiare un hamburger a Manhattan, dove i due hanno soggiornato, ma pure per gustare una partita in quello che da tutti è considerato il tempio del basket, il Madison Square Garden.
Davide e Martina non sono stati semplici spettatori sugli spalti, hanno seguito il match praticamente in campo. Ringraziano il Madonia Group, un'azienda italiana di servizi di lusso nel settore dei trasporti e dello stile di vita legata al fidanzato di Sonia, Angelo, per aver gustato la partita tra NYK e Atalanta Hawks.
“Dalla prima fila al cuore del gioco. Una serata indimenticabile NBA al Madison Square Garden, sperimentato da Davide Bonolis e Martina Dotti. Curiamo l'accesso a eventi di fama mondiale, offrendo biglietti premium e posti top per chi apprezza l’eccellenza. Perché i grandi momenti meritano la vista migliore”, fa sapere la società in un post. In tanti apprezzano e li riempiono di 'like', ma c’è pure chi critica e storce il naso. E' necessario però rammentare che anche Sonia ha trascorso alcuni giorni a NY col fidanzato e le figlie di lui durante le festività. Davide e Martina potrebbero essere partiti con tutti loro, ma nel reel essersi mostrati da soli come dei veri piccioncini.