Laura Pausini conduttrice di Sanremo 2026 con Carlo Conti: l’annuncio e i dettagli

Il presentatore toscano lo ha annunciato nella serata di lunedì 12 gennaio

La cantante romagnola, 52 anni, sarà presente per tutte e cinque le serate

Sarà la vera e propria conduttrice del Festival: le sue parole

La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 sarà Laura Pausini.

Lo ha annunciato Carlo Conti durante il Tg1 di questa sera, lunedì 12 gennaio, con affianco proprio la cantante romagnola.

“Conduttrice assoluta e io co-conduttore con lei del Festival di Sanremo, cinque serate, ci divertiremo insieme, presenteremo i grandi protagonisti del Festival, trenta canzoni una più bella dell’altra”, ha affermato il presentatore 64enne.

Laura Pausini, 52 anni, insieme a Carlo Conti, 64: sono loro i conduttori di Sanremo 2026

“Per me è veramente una gioia che tu abbia accettato questo mio invito”, ha aggiunto.

La diva della musica italiana famosa in mezzo mondo – che ha vinto Sanremo nel 1993 nella categoria “Novità” col brano “La Solitudine” – ha aggiunto: “Sono felicissima, sono emozionata. Sanremo è tutti i miei sorrisi e anche le mie paure. E’ lui che mi ha convinta”.

“Vado li con la curiosità di ascoltare le canzoni che hai scelto”, ha sottolineato la 52enne.

Laura ha anche spiegato di dover lavorare ancora su un aspetto: dovrà riuscire a non far trasparire di avere preferenze per qualcuno dei colleghi in gara: “Penso che sarò fan, quindi mi dovrai aiutare un po’ Carlo, perché con alcuni magari si vede che ho delle preferenze. Ma non si può… mi preparerò molto bene su questo”.

Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai1.