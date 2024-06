In tv, a Pomeriggio 5 News, parla del 34enne e non solo, pure di Chiara Ferragni e l’uomo misterioso

Lucia è scomparso dai radar da alcuni giorni: si era ipotizzato che stesse nuovamente male

Tutti si domandano che fine abbia fatto, scomparso dai social da alcuni giorni. Si è ipotizzato che stesse nuovamente male, addirittura si era parlato di un suo possibile ricovero in ospedale, prontamente smentito. Poi qualcun altro aveva sussurrato di una pausa dovuta al forte stress. A fare chiarezza ci pensa Roberto Alessi. “Ho delle novità in merito a Fedez”, annuncia in tv. A Pomeriggio 5 News il giornalista racconta di aver incontrato per caso il rapper.

''Ho delle novità in merito a Fedez'': il giornalista Roberto Alessi racconta di aver incontrato per caso il rapper, le sue parole

Alessi, direttore di Novella 2000, dice la sua in studio. Lo fa il 17 giugno. Avrebbe incontrato Federico Lucia, quindi, l’altro ieri. Tutto è avvenuto per una pura coincidenza. “Che fine ha fatto Fedez? Ho delle novità in merito a Federico - svela in diretta - Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio! Una bellezza pazzesca: 20 anni, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta. Un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento”.

In tv, a Pomeriggio 5 News, parla del 34enne e non solo, pure di Chiara Ferragni e l’uomo misterioso

Il direttore di Novella 2000 avrebbe incontrato Federico al bar: era con Garance Authié

Non finisce qui. Alessi dice anche la sua sull’ex moglie dell’artista 34enne, Chiara Ferragni, confidando chi dovrebbe essere l’uomo misterioso che l’accompagnava a Capri. “Chiara Ferragni era in vacanza da sola e posso confermarlo - sottolinea - Questo perché mi hanno mandato le foto proprio stamattina. Lei era in partenza da Mergellina, l’hanno trasportata con un charter. Fai conto che l’uomo che è accanto a lei è quello che trasporta i vip. Perché dovete sapere che anche se adesso sta vivendo un momento difficile, non è come me o come voi, che viaggiamo in metro o usiamo il vaporetto. Questa parte con una barchettina da 30 metri e per viaggiare in sicurezza va con quella. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto: ‘Vorrei averti qui’, così per far capire che non è rimasta con il moccolo in mano”.