I due romantici in Grecia, ad Atene: vacanza culturale d’amore alla scoperta dell’antichità

La showgirl 38enne e il rampollo 27enne oramai si fanno vedere in coppia alla luce del sole

Tutto è iniziato lo scorso aprile, quando sono stati visti insieme e paparazzati durante un weekend a Madrid. Pian piano le cose si sono fatte molto più serie e ora è tempo di uscire definitivamente allo scoperto. Melissa Satta e il nuovo fidanzato Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis, ufficializzano sul social. Ecco arrivare la prima foto insieme su Instagram. La condivide la showgirl 38enne. Lui l’aveva anticipata di un giorno, postando, però uno scatto che ritraeva solo lei al Partenone.

Melissa Satta e il nuovo fidanzato Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis, ufficializzano sul social: ecco la prima foto insieme su Instagram

I due sono volati via dall’Italia. La 38enne, ex velina, e il rampollo 27enne, un anno in meno di Matteo Berrettini, a cui Melissa è stata legata, sono partiti alla volta della Grecia. Sono ad Atene: una vacanza culturale d’amore, alla scoperta di monumenti unici dell’antichità.

Lui il giorno prima aveva condiviso uno scatto in cui c'era solo lei: i due sono in Grecia, ad Atene

L'ex velina è romantica conl'abito chiaro lungo

La Satta, super casual, ammira l’Acropoli di Atene. Si lascia ammirare mentre indossa sognante un abito chiaro, poi in strada ironizza. Ma non è tutto. C’è pure lo scatto in coppia, che li immortala accovacciati, mentre, come due ragazzi qualunque, lasciano una scritta su un muro dove ce ne sono tante altre. Non ci sono dediche particolari, niente accompagna l’immagine, ma può bastare a far capire a tutti che questo non è certo un fuoco di paglia, ma un’unione speciale.

In strada, super casual, Melissa ironizza

Dopo il fine settimana a Madrid, Melissa e Carlo erano stati avvistati a Forte dei Marmi, dove si dice che avrebbero trascorso la notte ‘vicini vicini’. Sono quindi arrivati i baci in spiaggia in Sardegna, in Costa Smeralda. Chi aveva raccontato di presentazioni in famiglia e, nelle foto pubblicate, aveva mostrato senza alcun dubbio che Maddox, il figlio di 10 anni della Satta, era lì con loro sul lido in cui prendevano il sole. Adesso la Grecia sublima il sentimento alla luce del sole quasi estivo: l’estate in arrivo sarà bollente per loro due.