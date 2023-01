La figlia Naike Rivelli pubblica un video della madre in reggiseno e slip

L’attrice mostra un fisico invidiabile tonico e muscoloso

Ornella Muti in lingerie a 67 anni mostra a tutti un fisico invidiabile, tonico e muscoloso, conturbante e sensuale. E’ la figlia Naike Rivelli a sorprendere l’attrice in reggiseno e slip mentre si trucca. La 48enne la filma con lo smartphone e condivide il video sul suo profilo social. Ornella è sicura di sé e nel filmato, senza mezzi termini, rivela: “Non mi frega niente del body shaming, io questa sono”.

Ornella Muti in lingerie a 67 anni: ''Non mi frega niente del body shaming, io questa sono''

"Ho beccato la mamma in lingerie”, spiega fuoricampo Naike Rivelli. Si avvicina a Ornella Muti e la riprende. L'attrice è seduta comodamente al tavolo: porta un reggiseno nero, slip grigi. Ai piedi calza stivali over the knee."Quanto sei bella mamma?”, sottolinea la figlia.

La figlia Naike Rivelli pubblica un video della madre in reggiseno e slip

L’attrice mostra un fisico invidiabile tonico e muscoloso

Naike poi le domanda: "Hai paura che ti fanno del body shaming?". Ornella, continuando a truccarsi, senza fare una piega, replica: "Non me ne frega niente di quello che dicono, io questa sono. Piaccio o non piaccio”.

Verte piatto per l'artista che si mostra molto sicura di sé

Naike condivide la clip e i ‘like’ piovono. “Ornella Muti a 67 anni. 'Mamma che ne pensi del body shaming?' Risposta: 'Ma che mi frega a me! Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così!' Brava la mamma! E' questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi”, scrive. I follower approvano e riempiono di complimenti la Muti per la sua forma top.