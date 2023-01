Il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, contro Soleil Sorgé opinionista al GF Vip: ''Inadeguata''

Il 26enne boccia l’ex del 29enne dopo lo scontro in diretta tv

“E’ dominata da rancori personali, incapace di essere obiettiva”

Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca Onestini, boccia Soleil Sorgé come opinionista del GF Vip. Dopo lo scontro in diretta tv col 29enne, il 26enne si scaglia contro l’influencer, ex fidanzata di Luca, a cui si era legata a Uomini e Donne e che aveva mollato proprio durante la prima partecipazione dell’ex tronista al Grande Fratello Vip, nel 2017. “Inadeguata”, tuona su Novella 2000.

Soleil ha attaccato duramente Luca per il comportamento adottato con Nikita Pelizon nella Casa. Il ragazzo prima era sembrato avere feeling con la modella, fortemente attratta da lui, poi però ha fatto retromarcia, scatenando un vero putiferio. La Sorgè non ha avuto scrupoli a confrontarsi con Luca, un battibecco diventato virale sui social: tra i due c’è sempre stata ruggine negli anni. Gianmarco, però, non ha gradito.

Quando gli si chiede cosa pensi di Soleil opinionista al reality, Gianmarco è lapidario: “Bocciata. Secondo me si è dimostrata non adeguata al ruolo perché incapace di essere obiettiva, dominata com’è da rancori personali”.

“Interpellata sul rapporto tra Luca e Nikita non è stata neppure in grado di esprimere un pensiero proprio, ma si è limitata a riportare commenti letti in fretta su Twitter - aggiunge Onestini - Inoltre, ha dimostrato di non essere informata sulle dinamiche della Casa, tanto che Luca è stato costretto a ricordarle come fossero andate realmente le cose”.

Gianmarco si augura che il fratello rimanga ancora a lungo dentro il gioco. Per quel che riguarda lui, rivela: “Adesso vivo a Madrid, ho aperto in società un ristorante messicano, ‘No mames way’, in pieno centro, continuo a lavorare a Telecinco e sto collaborando con la Warner Musica come attore in alcuni video clip musicali. In Italia al momento sto lavorando tutti i martedì a Pomeriggio 5. Nel frattempo continuo a lavorare come modello e ho appena fatto il giudice a Linda Espana (la Miss Italia spagnola) a Malaga”.