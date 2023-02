Pago e Serena Enardu innamoratissimi in tv dopo il ritorno di fiamma, stupiscono parlando di matrimonio: ''Un film Disney''

Il cantante 51enne e l’ex volto di Uomini e Donne 46enne sognano le nozze

Pago e Serena Enardu tornano in tv, più innamorati di prima, dopo il ritorno di fiamma. A Verissimo Il cantante 51enne e l’ex volto di Uomini e Donne 46enne raccontano della loro reunion tenuta segreta fino all’ultimo dopo due anni di lontananza. I due stupiscono parlando anche di matrimonio. Paragonano la loro storia d’amore a “un film Disney”.

Due anni di silenzio assoluto, Pacifico Settembre e Serena in questo periodo non avevano voluto sapere alcuna cosa dell’altro. Poi lo scorso agosto Pago è voluto passare a salutare il figlio dell’ex compagna, Tommaso, 17 anni, in partenza per un anno di studio all’estero. "Quando lui ha aperto la porta io ero in cucina, l'ho visto e mi è saltato il cuore”, spiega Serena.

“Quello che eravamo diventati in questi sette anni non ci piaceva, eravamo entrati in una routine che non ci rendeva felice. Lui viveva in Sardegna con me, pur di stare sotto lo stesso tetto. Abbiamo passato tante corse, senza renderci conto di cosa avevamo bisogno. Ci eravamo annullati”, spiega l’ex tronista parlando dell’addio.

Rivedendosi hanno riscoperto l’amore. “Con molta delicatezza abbiamo deciso di continuare a sentirci, poi qualche weekend insieme. Abbiamo deciso di tenere il tutto molto nascosto perché non sapevamo nemmeno noi dove stavamo andando", precisa Serena.

"Io ho provato la stessa cosa, lei era nei miei pensieri. Quando ho visto i suoi occhi mi sono spaventato perché dopo quello che era successo non volevo ricaderci. Come se il tempo non fosse mai passato”, le fa eco Pago.

Adesso i due ci vanno coi piedi di piombo, ma sognano le nozze. “Il matrimonio? Diciamo che sarebbe bello celebrare questo amore. Mi piacerebbe che io e lei ci mettessimo davanti al cielo, magari in spiaggia, vestiti di bianco", ipotizza il cantautore sardo. Il sentimento che provano lo definisce “fantastico" e aggiunge: “Neanche in un film di Walt Disney accadono le cose che sono accadute a noi”. "Sicuramente è un rapporto originale, non monotono, con grandi picchi. Sono stati dieci anni per niente banali”, chiarisce ancora col sorriso sulle labbra Serena.

