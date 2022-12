La 37enne preoccupatissima per Michelino, avuto nel 2019 da Francesco Caserta

“Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza

Paola Caruso è preoccupatissima per Michelino, il bimbo avuto nel 2019 dall’imprenditore Francesco Caserta. La showgirl 37enne, sparita per un mese dai social, torna e nelle sue IG Stories rivela che è successa una “disgrazia” al figlio. L’ex Bonas di Avanti un altro confessa: “Cose gravissime”.

Paola Caruso sparita per un mese dai social, è successa una 'disgrazia' al figlio: ''Cose gravissime''

I follower sono tutti in allarme. Paola, col volto scuro e preoccupato, spiega: “Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. E’ un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo”.

La Caruso non entra nei dettagli, ma aggiunge: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. E’ un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.

Era da novembre che Paola non comparire più su Instagram né pubblicata post. L’ultimo lo aveva condiviso direttamente dal Domina Coral Bay a Sharm el-Sheikh, dove stava trascorrendo una vacanza col bambino.