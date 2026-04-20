La cantante 52enne e giudice di X Factor è legata a Santambrogio, fotografo e regista, dal 2007

“Non sono gelosa, scatta modelle bellissime dalla mattina alla sera... lui, invece, un po’ sì”

Paola Iezzi si racconta a Verissimo. In tv spiega perché non è ancora andata a nozze col compagno Paolo. La cantante 52enne e giudice di X Factor è legata a Santambrogio, fotografo e regista, dal 2007. “Io sono come Julia Roberts”, confessa. Fa riferimento al famoso film della diva, “Se scappi, ti sposo”, commedia romantica del 1999 con co-protagonista Richard Gere. La pellicola racconta la storia di Maggie Carpenter, una donna che diventa famosa per essere ‘allergica’ ai fiori d’arancio.

''Io come Julia Roberts'': Paola Iezzi spiega perché non è ancora andata a nozze col compagno Paolo

“Paolo è un compagno riservato, dimostra l'amore con i gesti - racconta l’artista - Il primo anno in cui stavamo insieme io facevo le serate con i tacchi e soffrivo tantissimo il mal di piedi ma non ho mai rinunciato ai tacchi. Il primo compleanno insieme, mi ha regalato un massaggiatore automatico per piedi”.

Paola aggiunge: “Siamo una squadra. Ma lui è un po’ criticone... trova subito il pelo nell’uovo. Io non sono gelosa, scatta modelle bellissime dalla mattina alla sera... lui, invece, è un po’ lo è, anche se non lo dà mai a vedere”. Sulle nozze confessa: “Una proposta di matrimonio? C’era stata, ma le nozze mi creano un po’ di ansia. Io sono come Julia Roberts, che scappa dal matrimonio”.

La cantante 52enne e giudice di X Factor è legata a Santambrogio, fotografo e regista, dal 2007

La Iezzi si apre ancora una volta sulla maternità mancata: “Ho scelto di non essere mamma e lui l’ha accettato. Il mio progetto con Chiara si stava allentando e io capivo che mi sarei dovuta rimboccare le maniche. Lui si stava costruendo in quel momento. Sapevamo che se avessimo avuto figli, tutto questo non sarebbe stato possibile”. E chiarisce: “Se io faccio un figlio voglio poter essere presente nella vita di mio figlio. Sapevo di non poter essere presente come avrei voluto e quindi ancora oggi non mi pento della mia scelta”.