''Io come Julia Roberts'': Paola Iezzi spiega perché non è ancora andata a nozze col compagno Paolo

- La cantante 52enne e giudice di X Factor è legata a Santambrogio, fotografo e regista, dal 2007
- “Non sono gelosa, scatta modelle bellissime dalla mattina alla sera... lui, invece, un po’ sì”
Paola Iezzi si racconta a Verissimo. In tv spiega perché non è ancora andata a nozze col compagno Paolo. La cantante 52enne e giudice di X Factor è legata a Santambrogio, fotografo e regista, dal 2007. “Io sono come Julia Roberts”, confessa. Fa riferimento al famoso film della diva, “Se scappi, ti sposo”, commedia romantica del 1999 con co-protagonista Richard Gere. La pellicola racconta la storia di Maggie Carpenter, una donna che diventa famosa per essere ‘allergica’ ai fiori d’arancio.
“Paolo è un compagno riservato, dimostra l'amore con i gesti - racconta l’artista - Il primo anno in cui stavamo insieme io facevo le serate con i tacchi e soffrivo tantissimo il mal di piedi ma non ho mai rinunciato ai tacchi. Il primo compleanno insieme, mi ha regalato un massaggiatore automatico per piedi”.
Paola aggiunge: “Siamo una squadra. Ma lui è un po’ criticone... trova subito il pelo nell’uovo. Io non sono gelosa, scatta modelle bellissime dalla mattina alla sera... lui, invece, è un po’ lo è, anche se non lo dà mai a vedere”. Sulle nozze confessa: “Una proposta di matrimonio? C’era stata, ma le nozze mi creano un po’ di ansia. Io sono come Julia Roberts, che scappa dal matrimonio”.
La Iezzi si apre ancora una volta sulla maternità mancata: “Ho scelto di non essere mamma e lui l’ha accettato. Il mio progetto con Chiara si stava allentando e io capivo che mi sarei dovuta rimboccare le maniche. Lui si stava costruendo in quel momento. Sapevamo che se avessimo avuto figli, tutto questo non sarebbe stato possibile”. E chiarisce: “Se io faccio un figlio voglio poter essere presente nella vita di mio figlio. Sapevo di non poter essere presente come avrei voluto e quindi ancora oggi non mi pento della mia scelta”.