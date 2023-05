''Mi sto separando da mia moglie'': Paolo Kessisoglu annuncia a sorpresa la fine del matrimonio con la madre di sua figlia

Erano sposati dal 2003, il comico genovese 53enne e la giornalista 52enne sono genitori di Lunitta

Le voci di crisi si rincorrevano da tempo, già lo scorso dicembre si diceva che vivessero in case separate

Paolo Kessisoglu ufficializza la rottura con Sabrina Danadel. Al Corriere della Sera, in una lunga intervista in cui racconta il suo dolore per la perdita di entrambi i genitori a pochi mesi di distanza, rivela: “Mi sto separando da mia moglie”. Annuncia così a sorpresa la fine del matrimonio con la madre di sua figlia.

Il comico genovese 53enne, volto conosciutissimo in tv accanto a Luca Bizzarri, parlando del rapporto con la mamma, scomparsa a giugno scorso a 77 anni, e il papà, deceduto a Capodanno a 83 anni, assicura che il loro era un bel legame e confida: “Anche se per un periodo, anni fa, mi ero un po’ allontanato da loro. Era tutto rientrato, ma oggi cercherei di ricucire più in fretta. Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi”.

Kessisoglu poi svela: “Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.

Le voci di addio tra i due erano arrivate già forti a dicembre 2022, quando il settimanale Oggi aveva scritto che vivevano in case separate, pur tenendo ancora grande riserbo sulla separazione.

Sabrina Donadel, è nata a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, il 15 giugno 1970. Ha quindi 52 anni. La giornalista, dopo aver lavorato a lungo presso le emittenti tv locali del Veneto, è passata a Mediaset, dove ha condotto molti programmi. Ora svolge la sua professione a Sky Arte, dove presenta e realizza Private Collection, format in cui intervista collezionisti d’arte italiani e stranieri. Ha sposato Kessisoglu nel 2003. I due sono genitori di Lunitta.