Il danzatore 36enne di Ballando con le Stelle non lo nega, ma non parla di Barbara d’Urso

Lui e la conduttrice 68enne hanno più volte smentito di avere un flirt durante il dancing show

Pasquale La Rocca confessa di aver avuto una fidanzata con 25 anni più di lui. Il danzatore 36enne, ospite a La Vita in Diretta, lo svela ad Alberto Matano: “Innamorato di una persona più grande? E’ capitato”. Non parla di Barbara d’Urso, che di anni più di lui ne ha 32. Durante Ballando con le Stelle si è molto vociferato di un possibile flirt tra loro, ma i due, entrambi napoletani, hanno sempre smentito.

''Innamorato di una persona più grande? E’ capitato'': Pasquale la Rocca confessa la fidanzata con 25 anni più di lui

“Io potrei tranquillamente innamorarmi di una persona più grande di me. Anzi, è capitato che mi sia innamorato di una persona grande. Che differenza di età c’era? Circa 25 anni. E’ successo. Questi gossip però rovinano le storie, creano percezioni che non sono quelle reali”, rivela La Rocca in tv.

Pasquale, ospite a Ciao Maschio lo scorso dicembre, a Nunzia De Girolamo aveva confidato di essere single: “Non sono innamorato, sono ufficialmente single, si può dire. Però è arrivato il momento che l’amore possa arrivare nella mia vita. Sono pronto all’amore, sono pronto ad innamorarmi. Anche perché ho regalato tutta la mia vita alla danza, ai viaggi, alla carriera. Adesso le priorità sono cambiate. Sono molto orientato nel continuare il mio lavoro, ma anche essere affiancato dall’amore”.

Il danzatore 36enne di Ballando con le Stelle non lo nega, ma non parla di Barbara d’Urso

“Se l’amore mi ha mai deluso o tradito? - aveva aggiunto - No, l’amore non mi ha mai tradito. Sono stato innamorato pochissime volte e da molto giovane. Poi mi ha lasciato, non è mai più arrivato. Quindi l’amore è stato veramente verso la danza, verso la mia famiglia, verso anche gli amici stretti. Quindi un amore diverso, però è quello che mi ha accompagnato e guidato. Però mi piacerebbe rincontrare il vero amore, la persona giusta, il vero amore”.