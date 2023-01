Il cantante 38enne si fa vedere dopo 5 mesi: è stato ricoverato il 22 agosto

“Sto affrontando una battaglia contro la patologia che mi ha preso il cervello e il midollo osseo”

Paqualino Maione, ex allievo di Amici nel 2008, riappare sui social con ben 30 chili in meno. Il 22 agosto scorso è stato ricoverato a causa di un virus, aggravato dal Covid, che dai polmoni era arrivato a toccare il cervello. A ottobre su Instagram il 38enne aveva già raccontato cosa gli era successo a causa della malattia: “Amici eccomi qui, scusate l'assenza ma la situazione è risultata molto più seria di quanto io potessi pensare... Purtroppo dopo il Covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto restare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello (le meningi). Per fortuna con una lunga terapia l'infezione sta andando via e piano piano sto migliorando. Dopo 2 mesi di ricovero domani finalmente ritorno a casa anche se sono debole e visibilmente dimagrito. La convalescenza sarà ancora lunga, ma ritornerò presto più forte di prima”.

L'ex allievo di 'Amici' Pasqualino Maione riappare sui social con 30 chili in meno a causa della malattia: ''Ecco cosa mi è successo''

Ora torna anche su TikTok dopo 5 mesi e si mostra col viso terribilmente diverso dal solito. è ancora sotto osservazione medica.

Il cantante 38enne si fa vedere dopo 5 mesi: è stato ricoverato il 22 agosto

"Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social - spiega Maione, terzo classificato alla settima edizione del talent show - No, non sono ingrassato. E’ l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”.

Nel 2008 l'artista si è classificato terzo al talent show

Pasqualino chiarisce ancora: “Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo. Mi tengono tutt’ora sotto terapia e stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo”.