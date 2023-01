Guendalina Tavassi spiega perché tra il fratello Edoardo e Micol Incorvaia l'amore è destinato a durare: ''Dopo il GF Vip ufficializzeranno''

La 36enne felice della relazione tra il fratello 37enne e la sorella di Clizia

“Entrambi vogliono preservare la loro relazione al reality show”

Guendalina Tavassi è felice che il fratello Edoardo abbia trovato la donna giusta per lui al GF Vip. L’influencer, ex GF ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha molta stima per Micol, sorella minore di Clizia Incorvaia e a Novella 2000 spiega perché l’amore tra il 37enne e la 29enne secondo lei è destinato a durare. “Dopo il GF Vip ufficializzeranno”, rivela.

“Sono molto felice per Edo e Micol, credo siano una coppia fantastica”, esordisce Guenda. La chiave del loro rapporto è la voglia di scherzare e l’ironia: “Anche perché Edoardo cerca proprio questo nelle donne. Ora li vedo uniti, fanno battute. Mio fratello (lo conosco benissimo) adora la complicità e soprattutto l’ironia. Micol ha fatto colpo nel suo cuore e per questo adesso vanno d’accordo. Una donna permalosa non potrebbe mai stare accanto a mio fratello, litigherebbe dalla mattina alla sera”, spiega la Tavassi.

Guendalina è convinta che la storia d’amore con la A maiuscola arriverà dopo il reality: “Edoardo non ama esternare le sue relazioni davanti alle telecamere. Lo stesso vale per Micol: è una donna riservata. Per questo dico che sono molto simili e penso che davvero si possa concretizzare il loro sogno d’amore. Vedrete che appena finita la trasmissione, avranno modo di conoscersi meglio e di fidanzarsi ufficialmente”.

L’opinionista tv chiarisce ancora: “Entrambi vogliono preservare la loro relazione in modo che, quando avranno la possibilità di conoscersi meglio lontani dalle telecamere, potranno definire ciò che stanno costruendo adesso. Ci sono storie d’amore nate durante i reality che sono finte nell’arco di un mese, mentre quella tra Edoardo e Micol sembra essere destinata a un futuro più roseo”.