''Avevo sbagliato dieta, non perdevo peso'': l'ex Miss Italia Alice Sabatini spiega come ha risolto e la scoperta della patologia autoimmune

Alice Sabatini è cambiata. L’ex Miss Italia, eletta nel 2015, modella e attrice, è tornata a giocare a basket in serie B a Varese. E’ serena e aperta alla vita ed è soprattutto innamorata: a giugno la 27enne si sposa con Gabriele Benetti, cestista della JuVi Cremona, poi penserà anche alla laurea, come rivela al Corriere della Sera. In passato ha avuto problemi col suo corpo. “Avevo sbagliato dieta, non perdevo peso”, confessa al quotidiano e spiega come ha risolto, grazie anche alla scoperta di una patologia autoimmune.

Non le piace stare ferma solo su uno dei suoi sogni. Alice chiarisce suoi suoi molteplici interessi: “Nella vita bisogna essere fluidi. Ho studiato per diventare attrice: è un mondo difficile, nel quale sto entrando in punta di piedi, incassando anche dei no. La moda la frequento da quando avevo 3 anni: è la ‘comfort zone’ nella quale mi trovo meglio. Essere giocatrice appaga infine una passione. E le passioni vanno seguite”.

C’era anche lo studio delle biotecnologie in tutto questo, ora abbandonato. “Da ragazzina ho amato la chimica. Le biotecnologie sanitarie mi hanno permesso di studiare le malattie e le loro cause. Pensavo di iscrivermi a chimica e farmacologia per creare una mia linea di cosmetici. Però la vita a volte modifica gli scenari. Ho cambiato indirizzo rispetto alle Superiori e ne ho preso uno in linea con l’Alice di oggi: mi laureerò, prima o dopo il matrimonio previsto a giugno, in organizzazione di eventi e di uffici stampa”, chiarisce la Sabatini.

Dopo l’elezione di Miss Italia ha perso il controllo del suo corpo, Alice sottolinea in merito: “Avevo sbagliato una dieta e il fisico era stressato. Finché lo ‘combattevo’, non perdevo peso. Quando invece ho stabilito che Alice poteva anche essere quella, i risultati sono venuti: ho pure scoperto di essere celiaca, molto dipendeva dalla malattia. A me piace mangiare, vengo da una famiglia di ristoratori: ho unito l’alimentazione sana allo sport”.

Ora va tutto bene. In estate Alice indosserà l’abito da sposa per il sì a Gabriele, in lui ha “scoperto grandi cose”. “Ha superato tanti ostacoli con il sorriso e con una forza che io non avrei avuto”, dice. I due hanno anche una linea d’abbigliamento insieme: “Si chiama Dodici ed è a tema basket. Con una variante per chi, come lui, è alto 2 metri”.