L’attore 51enne si difende dai commenti di chi l’accusa di aver cercato solo visibilità al reality

“Si era parlato di me, lei mi aveva dato del co*lione, esiste il diritto di replica, me lo hanno consentito”

Pietro Delle Piane, dopo il confronto al GF Vip con l’ex compagna Antonella Elia, che lo ha lasciato prima delle nozze, dice la sua su Instagram. “Sento bisogno di fare chiarezza”, sottolinea il 51enne che condivide un reel sulla questione.

''Sento il bisogno di fare chiarezza'': Pietro Delle Piane, dopo il confronto al GF Vip con l’ex Antonella Elia, dice la sua

“Io sono andato al Grande Fratello non per chiedere ad Antonella di tornare insieme, bensì perché nella puntata precedente si era parlato di me e della nostra storia, anche con termini poco carini, tipo mezzo uomo, omuncolo, narcisista patologico. Ancora prima, la sera stessa in cui Antonella era entrata nella Casa, mi aveva dato del co*lione, quindi…”, esordisce Pietro.

“Siccome in Italia esiste il diritto di replica, mi hanno consentito di andare a dire la mia. Tutto questo si è poi trasformato in altro, purtroppo, e ha preso una piega brutta, devo dire. Anche perché era come se io fossi andato lì per farmi vedere - aggiunge - La nostra relazione è una relazione pubblica, siamo due personaggi pubblici, quindi non capisco perché se uno della coppia mette in mezzo l'altro e parla della relazione, se poi l'altro va a replicare è come se volesse apparire. Ma allora perché mi tirate in ballo? Se nessuno mi tirasse in ballo io potrei vivere serenamente la mia vita e non pensare più a questa relazione”.

Delle Piane prosegue: “Tutte le volte che se ne riparla si riaprono i ricordi, le ferite e quindi anche il dolore. Quindi preferirei non parlarne più e vivere la mia vita con tranquillità”. E sottolinea: “Rinnegare la nostra storia. Farla passare come una storiella. Una fiction. Una storia non vera. Addirittura Antonella ha detto che è stato un innamoramento. Un innamoramento. Sei anni e mezzo. Tra adulti”. Pietro è spiazzato, svela quanto Antonella volesse sempre stare con lui. Ha trovato davanti a sé una persona diversa, “come se le avessero fatto il lavaggio del cervello”. “E’ stata una storia sì di alti e bassi ma è stata una storia piena d’amore”, rimarca.

L’artista si domanda: “Perché rinnegare tutto questo e farla passare come una cosa brutta? Questo mi dispiace molto, io sono andato lì anche per per dire questo”. “Il fatto di parlare sempre come se fosse una fiction, se fosse finto, spettacolarizzazione, business del matrimonio… Ma tutte queste cose le abbiamo decise insieme”, precisa. Ripercorre la storia e parla delle collaborazioni tv fatte insieme. “Adesso sembra che questa storia era diventata un business, ma Antonella non era contraria a questo. Noi abbiamo arredato casa dove vive Antonella adesso, è stata arredata quasi interamente, divani, tavole e sedie, addirittura il materasso dove Antonella dorme, è frutto di una collaborazione di coppia. Abbiamo fatto viaggi, vestiti, sempre con le collaborazioni di coppia, e adesso sembra: che schifo, era tutto un business”, svela.

“Un'altra cosa che mi è dispiaciuta molto, io mi sono allontanato da Antonella perché è stata lei a chiedermi di prendersi del tempo ad ottobre, l'ho lasciata tranquilla e non ho fatto come tutte le altre volte che sono tornato lì, arrivavo a casa, mi mettevo a cucinare, lei mi diceva che bello che sei qui e non si parlava mai del motivo per il quale avevamo litigato. Noi negli anni ci siamo portati dietro tutta una serie di cose non risolte. Questa volta non sono tornato come tutte le altre volte, ma non per mancanza d'amore anzi. Perché avevo proprio riflettuto su questa cosa e mi aspettavo che mi chiamasse lei e mi dicesse Pietro, ho riflettuto, vieni, parliamo”, spiega.

Pietro voleva un confronto per capire se fosse finita e andare avanti o meno: “Tutto questo non è avvenuto, ma nel corso di questi mesi mi arrivavano voci che Antonella stava male, che diceva: ‘Pietro non chiama quindi non mi ama’. lo dicevo: ‘Scusate, ma se è lei che ha lasciato me dovrebbe essere lei a chiamare’. Quando sono andato a prendermi i vestiti a gennaio e lei mi chiedeva: ‘Hai altre donne?’. Io: ‘No, Antonella, non mi sto vedendo con nessuno’. Poi mi ha detto: ‘Ti vedo cambiato, tu non mi ami più’. ‘No Antonella, assolutamente no. Sono cambiato sì, perché sono diventato più riflessivo, ho lavorato e ho pensato agli errori che abbiamo fatto sulla nostra storia’”.

L’attore 51enne si difende dai commenti di chi l’accusa di aver cercato solo visibilità al reality

Pietro ad Antonella ha spiegato che poteva essere lei a contattarlo, di non parlare con terze persone, ma capire se si poteva iniziare un nuovo capitolo. Si erano dati un successivo appuntamento per il 18 o 20 gennaio. La Elia, però, non è andata: “Mi ha mandato un messaggio dicendo che non se la sentiva, che era troppo fragile, che era troppo innamorata, che non avrebbe preso la decisione giusta, e io l'ho lasciata tranquilla, non ho insistito come al solito. Non l'ho più sentita, è entrata nella Casa e il resto lo conoscete”.

“Non capisco perché lei sia arrabbiata con me, perché ho messo un like ad Adriana Volpe che era ed è una nostra amica e come avete visto adesso hanno fatto pace, perché si vogliono bene. Ma io non sono libero di mettere un like. Non capisco la sua rabbia e questo accanimento, il fatto di essere stato accolto in quel modo al Grande Fratello”, conclude Delle Piane.