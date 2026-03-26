La modella 32enne risponde a chi l’accusa di non avere più nulla di naturale rispetto al passato

Stavolta non rimane in silenzio e sottolinea di essersi sottoposta a un solo intervento estetico

Francesca Sofia Novello stavolta non rimane in silenzio. La compagna di Valentino Rossi, madre di Giulietta e Gabriella, 4 e un anno, sbotta sui social contro chi le dà della ‘rifatta’. Lei pubblica una foto di quando era più piccola. I leoni da tastiera si scatenano e le sottolineano: “Ora sei piena di chirurgia”.

''Ora sei piena di chirurgia'': Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, sbotta contro chi le dà della ‘rifatta’

I maligni sono impietosi: “Eri molto più bella. Ora sei come tutte le altre, piena di chirurgia”. E ancora: “Questa ragazza non ha più nulla di naturale”. Francesca Sofia replica e svela l’unica parte del corpo sulla quale è intervenuta con la chirurgia plastica: “A parte il seno non ho mai ritoccato nulla… Ma mi fa onore pensiate questo”. Aggiunge una faccina che ride a crepapelle.

La Novello sottolinea: “Il bello poi è che parlate senza sapere neanche i motivi del perché a volte si interviene chirurgicamente… Ma non sono affari vostri e non ho intenzione di spiegarvi. Quindi siete liberi di pensare e dire quello che volete”. E la chiude qui.

La modella 32enne risponde a chi l’accusa di non avere più nulla di naturale rispetto al passato

Nelle Storie la digital creator precisa ancora: “Spesso sotto i miei post leggo commenti simili e in fondo va bene anche così: ognuno osserva con il proprio sguardo. Quello che mi dispiace, però, è quando il prendersi cura di sé, e dedicare tempo alla propria pelle, scegliere con attenzione ciò che si mangia, allenarsi, coltivare il proprio benessere, viene interpretato automaticamente come ‘essere rifatta’”.

"La cura di sé – spiega – non è artificio, ma consapevolezza e rispetto verso il proprio corpo. A tutte le ragazze che mi seguono voglio dire questo: prendetevi cura di voi stesse. Non per inseguire un ideale imposto, ma perché mantenersi in salute e in equilibrio è un investimento per il futuro, prima ancora che per l’estetica. Personalmente non sono contraria ai ritocchi estetici quando un difetto diventa fonte di insicurezza. Credo però che la misura e la naturalezza siano fondamentali: l’eccesso, spesso, finisce per allontanarci da ciò che ci rende uniche”.

Mamma di Giulietta e Gabriella, 4 e 1 anno, la digital creator anche nelle sue Storie spiega

Francesca Sofia conclude: “Se scegliete di intraprendere questo percorso, affidatevi sempre a professionisti seri e qualificati e non inseguite un modello di bellezza standardizzato. La bellezza autentica non è uniforme né replicabile: è profondamente soggettiva e legata all’armonia con se stessi. Baci a tutti”.