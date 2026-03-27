Diletta Leotta incinta col super pancione allo stadio a Bergamo per vedere l’Italia: tifo scatenato per gli azzurri che vincono, guarda

E’ irrefrenabile durante il match di playoff Mondiale: salta con la sciarpa tra le mani come un ultrà

Ai gol di Tonali e Kean esulta raggiante: la 34enne è euforica al fischio finale per il 2-0

Lo ha confidato a F: “Vorrei partorire a maggio e a giugno andare in Usa per i Mondiali”. Diletta Leotta incinta, col super pancione di quasi 9 mesi, va allo stadio a Bergamo per vedere l’Italia. La conduttrice Dazn sugli spalti fa un tifo scatenato per gli azzurri che alla fine vincono 2-0.

Diletta Leotta incinta col super pancione allo stadio a Bergamo per vedere l’Italia: tifo scatenato per gli azzurri che vincono

La 34enne indossa la maglietta che portano anche i suoi eroi in campo ed è irrefrenabile durante il match di playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Le sue forme da mamma non le impediscono di saltare con la sciarpa tra le mani come una vera ultrà. Ai gol di Tonali e Kean esulta raggiante. Non mancherà neanche alla partita contro la Bosnia, quella che potrebbe dare finalmente l’accesso alla squadra del Bel Paese al mitico torneo negli Stati Uniti.

E’ irrefrenabile durante il match di playoff Mondiale: salta con la sciarpa tra le mani come un ultrà

La siciliana si sente in grande forma. Metterà al mondo un maschietto, dopo Aria, 2 anni. Sul nome che darà al piccolo col marito Loris Karius al settimanale svela: “Filippo come mio nonno? Oppure Lukas? Uno dei nomi tedeschi che suggerisce mia suocera. Lei ha la sua lista. Io ho fatto la mia”.

Sulla seconda gestazione Diletta racconta: “La prima era romantica e sognatrice, questa è molto più fisica: sento proprio il corpo, provo come in istinto animale, sono sempre in allerta, come una leonessa che deve proteggere i cuccioli”.

Ai gol di Tonali e Kean esulta raggiante: la 34enne è euforica al fischio finale per il 2-0

Loris quando c’è l’aiuta moltissimo. Con la primogenita ha un legame strettissimo, la bimba prova a insegnare l’italiano al papà. Lei e Karius invece tra loro parlano ancora inglese: “Quando litighiamo ci infilo qualche parole di siciliano, ma lui capisce benissimo”.