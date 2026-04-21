L’attore, conduttore e doppiatore 66enne si sfoga: “Accetto critiche motivate, ma non quelle”

"Persone che entrano nella tua vita dallo scroll non le prendo in considerazione”

Pino Insegno a La Volta Buona parla degli odiosissimi hater. In tv rivela il motivo per cui ha abbandonato i social e non ha alcuna intenzione di tornare sulla sua decisione. “Non li uso più”, confessa a Caterina Balivo

''Non li uso più'': Pino Insegno in tv rivela il motivo per cui ha abbandonato i social e non torna indietro

L’attore, conduttore e doppiatore 66enne, quando la padrona di casa gli domanda dei social, replica: “Da un po’ di anni li ho tolti, ma non perché non ho fiducia nelle persone. Accetto le critiche motivate, ma non dalle persone che entrano nella tua vita scrollando. Quelle critiche che vengono dalle persone che entrano nella tua vita dallo scroll non le prendo in considerazione”.

Pino confida alcuni degli insulti che arrivano sul suo profilo: “Mi dicevano laziale di mer*a, sei amico di… Io so solo che quando appaio in tv la mia storia artistica parla da sola, se mi vuoi bene o no è un tuo diritto, ma non distribuirlo sui social”. Poi ad Antonella Fiordelisi, che è seduta accanto a lui e che ammette di replicare ad alcuni dei ‘leoni da tastiera’ che le scrivono commenti cattivi, dice: “Non bisogna rispondere! Rischi di vedere la vita tramite uno smartphone, non attraverso gli occhi”.