La prima foto dopo l’intervento chirurgico di Kate Middleton alza un enorme polverone, le agenzie di stampa la ritirano: cos’è successo

La 42enne ha condiviso uno scatto in cui appare con i figli a Windsor all’inizio del mese

L’immagine, realizzata dal Principe William, è finita però nel mirino delle agenzie di stampa

Reuters e AP, tra gli altri, hanno infatti dichiarato di pensare che la foto sia stata ritoccata

Doveva essere un momento per segnare una svolta nel recupero dopo l’operazione all’addome. Il primo scatto post operatorio di Kate Middleton si è però trasformato in un boomerang per la famiglia reale.

Domenica 10 marzo, giorno della festa della mamma nel Regno Unito, sull’account Instagram ufficiale dei Principi di Galles è stata infatti condivisa l’immagine in cui la 42enne appare seduta accanto a i suoi tre figli, il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5.

Kate Middleton, 42 anni, nel primo scatto ufficiale dopo l'intervento all'addome: sorride accanto a George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5

Vicino una breve didascalia: “Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma”.

La foto è stata scattata a Windsor, dove la famiglia vive, dallo stesso William all’inizio di marzo.

Poche ore dopo però un inatteso colpo di scena. Alcune delle agenzie di stampa più importanti e famose del mondo hanno deciso di ritirare l’immagine dai propri canali. Il motivo è piuttosto inquietante.

Lo scatto sarebbe stato ritoccato, oppure il sospetto che sia così è grande, per The Associated Press (AP), Reuters, Getty Images e Agence France-Presse. Istituzioni storiche e serissime del giornalismo mondiale.

Due dei dettagli 'sospetti' dell'immagine

La manica di Charlotte sembrerebbe dissolversi parzialmente nel nulla. La mano destra di Kate è stranamente sfocata. C’è qualcosa di strano anche nel muro vicino alla gamba di Louis.

Associated Press ha fatto sapere: “Ad un’ispezione più attenta sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine”. Poi è stato aggiunto: “Gli standard editoriali di AP affermano che le immagini devono essere accurate. AP non usa immagini alterate o manipolate digitalmente”.

Reuters ha invece chiarito: “Gli editor fotografici di Reuters hanno detto che parte della manica del cardigan della figlia di Kate non appare essere allineata nel modo corretto, suggerendo che l’immagine sia stata manipolata”.

Dal Palazzo, interrogato dalle stesse agenzie, non è arrivato alcun commento. Il mistero continua, ma per ora la foto si è trasformata in un boomerang che invece di rassicurare il pubblico ha inserito nuovi punti di domanda sulle condizioni reali della futura regina.