Raffaella Carrà, i due 'figli' rompono il silenzio tra 'lacrime e singhiozzi'

Raffaella Carrà nel corso della sua vita costellata di grandi successi non è mai diventata mamma, eppure ha realizzato il suo desiderio di maternità. La famosissima showgirl morta ieri, lunedì 5 luglio, a 78 anni, ha cresciuto, come se fossero suoi figli, Federica e Matteo, i due ragazzi avuti dall’amato fratello Renzo, deceduto nel 2001 a soli 56 anni per un tumore al cervello. I due, devastati per la scomparsa della zia, rompono il silenzio: la ricordano tra le lacrime con parole amorevoli.

Per Raffaella Carrà, vero nome Raffaella Maria Roberta Pelloni, fu un grandissimo dolore dire addio al suo unico fratello. Durante la sua ultima trasmissione, “A raccontare comincia tu”, il 4 aprile 2019, per la prima volta parlò del momento in cui scoprì la malattia di Renzo. “Erano le prime riunioni di Sanremo. Ricevo una telefonata. Mi dicono che mio fratello ha un tumore al cervello. Mi sono poggiata al muro. Io quel Sanremo l’ho portato avanti lo stesso. Purtroppo per me il Festival è un mondo sconosciuto”, raccontò.

L’iconico caschetto biondo della tv si è presa cura personalmente dei figli del fratello. “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più”, rivelò. E aggiunse, scherzosa: “Faccio da babbo invece che la mamma”. Ora Federica e Matteo Pelloni piangono la tenera zia.

Con il cuore spezzato, tra i singhiozzi, Matteo dice, come riporta Il Resto del Carlino: “Mia zia era una persona incredibile, eccezionale, ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione”. Non riescono a pensare a un mondo senza di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2021.