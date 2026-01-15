Le foto del party per i 50 anni di Katia Follesa: la conduttrice scatenata a Milano durante la serata organizzata...
1. Il traguardo Katia Follesa ha compiuto 50 anni e ha festeggiato insieme agli amici più cari a Milano. La comica e conduttrice ha scelto un ristorante romano nel capoluogo meneghino, il “Ma che ce frega”, per riunire un folto gruppo di affetti e spegnere le candeline sulla torta.
2. La festa Lunedì 12 gennaio ha infatti raggiunto mezzo secolo di vita, un traguardo importante. La bionda lombarda per l’occasione ha scelto un abito verde smeraldo con un delicato motivo a pois, cintura nera in vita con fibbia dorata, collo alto e maniche lunghe.
3. L’ex compagno Presente anche l’ex compagno Angelo Pisani, a cui è stata legata per circa 25 anni – la separazione è stata annunciata nel 2023 – e da cui ha avuto la sua unica figlia, la 15enne Agata, anche lei al party.
4. La figlia L’adorata Agata si è scatenata al party insieme alla mamma.
5. La serata “I miei primi 50 anni! Grazie evribadi!”, ha scritto sul social condividendo alcune immagini delle celebrazioni.
6. Il nuovo compagno Tra le immagini spunta anche Vincenzo Ferrara, attore palermitano noto per la serie “Mare Fuori” (in cui interpreta l’educatore Beppe). Secondo qualcuno sarebbe lui il suo nuovo compagno. In una clip lo si vede cantare, Katia commenta: “Bravo amore, sei bravissimo”.
7. La torta Arriva il momento della torta. “Mamma mia… 50 anni e sembro… una ragazzina!”, si legge sul dolce. E in effetti Katia la sua età la porta splendidamente, in tutti i sensi. La verve è sempre quella di un tempo che ha conquistato il pubblico.
8. Una serata pazzesca La serata è proseguita con balli scatenati per la gioia di tutti.