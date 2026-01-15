Sara Barbieri, compagna di Fabrizio Corona, svela a chi somiglia di più il figlio Thiago, guarda

La modella 25enne replica a chi le sottolinea che è troppo magra

Sara Barbieri risponde alle domande dei follower nelle sue Storie. La compagna di Fabrizio Corona svela a chi somiglia di più il figlio Thiago, che lo scorso 21 dicembre ha compiuto appena un anno. Pubblica due scatti di lei piccolissima, uno in cui è accanto al papà e l’altro mentre tiene un biberon tra le mani e scrive: “Thiago è mini me”. E in effetti ha ragione: sono due gocce d’acqua.

Sara replica anche a chi le sottolinea che è “troppo magra”. “Troppo magra. Troppo grassa. Ma esattamente per chi? Una società sempre pronta a dare sentenze. Il mio corpo, dopo tanti anni, sta bene e questo mi basta. Ci sono periodi più intensi, essendo molto sensibile il mio corpo ne risente subito”, precisa.

C’è chi vuole saperne di più della relazione con Fabrizio, a cui è legata da circa tre anni. “All’inizio mi sembrava tutto folle ed emozionante. Ero piccola, incosciente, sì, ma già fin troppo matura. Poii gli anni passano, la convivenza, poi un bambino, la persona che sei esce fuori. Questo non vuol dire che non sia stressante stare con lui”, svela la Barbieri.

Sara parla pure della docuserie tv Netflix Io Sono Notizia in cui è protagonista proprio Corona: “La trovo molto grottesca. Quegli anni non li ho vissuti, anche se li conoscevo dai suoi racconti. Mi piace perché mostra bene come funziona questo Paese e i suoi meccanismi marci. E mi piace come renda giustizia a suo padre: chiunque ne parli si commuove per l’uomo che era. Tutto il resto no. Quello è stato, senza dubbio. Ma Fabrizio è anche altro: è carismatico, è simpatico e quando ama, ama. Qui esce solo uno psicopatico senza sentimenti, e mi dispiace”.