Rossella Erra in tv rivela come sta andando la sua dieta: finora ha perso quasi 20 kg, guarda

A La Volta Buona si parla di nutrizione. Rossella Erra in tv rivela come sta andando la sua dieta: finora ha perso quasi 20 kg. La 51enne parla del regime adottato durante le festività, per evitare le abbuffate. Era già arrivata a -18. “Sto seguendo quello che mi dicono e continuo”, svela la tribuna del popolo di Ballando con le Stelle.

Caterina Balivo la vede in forma e le fa i complimenti: “Sei stata bravissima, perché tu non solo non sei ingrassata, ma sei addirittura dimagrita in questo periodo tra Natale, Capodanno ed Epifania”. Rossella Erra replica fiera: “Non mi prendete in giro, ma per me è stata una conquista, quella di attenermi alla dieta anche per le feste”.

La Erra fa riferimento alla parole di Giorgio Calabrese, eminenza dell’alimentazione, ospite fisso del programma di Rai1: “Mi ricordavo di quando il professore è venuto qui in trasmissione il mese scorso e ha detto: ‘Adesso però evitate di abbuffarvi il 24, il 25, poi a Santo Stefano e a Capodanno’. Così ho deciso di mangiare normale solo il 24 sera, perché era una cena a base di pesce. Poi ho deciso di sacrificarmi e il 25 ho mangiato solo pollo con melanzane arrostite. Sono stata a tavola con tutti, ma ho mangiato solo quello”.

“Da noi a Natale si cucinano le lasagne, che non ho mangiato, ma che mi sono vista passare davanti. Ho odorato tutto, ma adesso con l’odore diciamo che mi sazio - ammette Rossella con un po’ di nostalgia - Io non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici fatti negli ultimi mesi. Devo continuare così, perché è una questione anche di salute”.

Per lei è stato un sacrificio, ma a fin di bene e continuerà per tutto l’anno: “Non è stata una passeggiata rinunciare a tante cose in questo periodo di feste. Perché come potete immaginare ho visto passare pandori, panettoni e tanti altri dolci con il pistacchio, con le mandorle, con la cioccolata bianca, gli struffoli. Io non ho toccato niente, nemmeno la cassata siciliana fatta da mio marito. Ho tenuto, ho retto e non ho assaggiato nessun dolce. Altro che santificazione, qui siamo per la fame. Il mio è stato un Natale sereno, tranquillo, ma a livello di cibo, mai una gioia. Non è stato affatto semplice”.