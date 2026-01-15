Blanco è tornato tra i banchi di scuola: ecco che liceo frequenta il cantautore bresciano 22enne

Aveva interrotto gli studi a 18 anni, quando aveva firmato il suo primo contratto discografico

L’artista desidera prendere il diploma e completare così il percorso di crescita da alunno

Blanco si prende la cover di Icon. Al giornale svela che è tornato tra i banchi di scuola: il cantautore nato a Brescia frequenta il Liceo delle Scienze Umane. Il 22enne aveva interrotto gli studi a 18 anni, appena aveva firmato il suo primo contratto discografico. Ora, a distanza di pochi anni, ci ripensa: desidera prendere il diploma e completare in questo modo il suo percorso da alunno.

Riccardo Fabbriconi, vincitore di Sanremo 2022 con Mahmood e la loro Brividi, autore del brano di successo di Giorgia La cura per me, nel 2026 cambia leggermente rotta e diventa nuovamente uno scolaro diligente. Niente più eccessi, come prendere a calci i fiori sul palco dell’Ariston nel 2023, vicenda che lo ha portato al centro dei riflettori. La scuola gli piace.

Blanco confida qual è la sua materia preferita: “Il latino. Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi”. L’artista ha compreso che avere successo non è tutto: “Devi perdere il centro e poi ritrovarlo. Parlavo con il professore di latino del fatto che la lingua italiana cambia. Una volta la regola era l'italiano a tutti i costi, ora l'inglese si infila ovunque. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno. E la stessa cosa avviene nella musica. I Beatles saranno il latino: l'inizio, la base, la struttura di tutto”.

Parla della scelta di non tornare al Festival e di come si sente ora: “Il Blanco di prima aveva senso di rivincita, voleva a tutti i costi dire: ‘Io esisto’. Ora è più: so che esisto e voglio essere la versione migliore di me. Devo studiare, capire, non standardizzarmi. E’ difficile ormai distinguere i diamanti dai pezzi di vetro, esce così tanta roba che forse potrei dirtelo tra dieci anni: è più difficile affezionarsi a quello che è attuale”.