''Una vita di sacrifici'': Stefano Corti, dopo l’addio con Bianca Atzei, mostra la nuova enorme casa che ha comprato a Milano

Lo annuncia via Instagram. Stefano Corti in un reel mostra la nuova enorme casa che ha comprato a Milano, per lui è un sogno che si realizza dopo “una vita di sacrifici”, così sottolinea il 40enne, single dopo l’addio a Bianca Atzei, da cui ha avuto Noa Alexander, 3 anni. E’ anche padre di Gabriele, 17 anni, nato da una precedente relazione.

“Ho comprato casa a Milano, venite con me che ve la faccio vedere”, dice ai follower l’inviato de Le Iene. Apre un grande cancello e chiarisce: “Questo sarà il mio ingresso privato, ovviamente andremo a sostituire il cancello e diventerà elettrico. Nessuno potrà guardare all’interno della mia proprietà. Quella è un’altra proprietà, ma sarà eretto un muro e lui non vedrà più dentro. Qui ci sarà il parcheggio della mia macchina, ci saranno piastrelloni tutti bianchi e divanoni”.

Stefano arriva davanti a un immobile con grande vetrate: “Questa è la casa. Vuoi vedere dentro? Eccoci qua, questo sarà il mio salone con cucina a vista, area divani, una bella tv e camino al bioetanolo. Poi c’è un disimpegno, il primo bagno cieco, la camera da letto. Non si sente niente perché è tutto insonorizzato. Doppi vetri, cappotto: abbiamo fatto un lavoro incredibile!”. L’abitazione è enorme e già in parte ristrutturata.

Il 40enne fa vedere il grande salone dove ci sarà anche la cucina aperta

Corti parla del piano superiore: “Poi da questo lato nei prossimi giorni sarà installata una bella scala in acciaio che ci porterà al secondo piano dove abbiamo una seconda camera da letto, un secondo bagno e una scala a chiocciola che ci porterà sul tetto di questo stabile privato di mia proprietà dove farò una terrazza incredibile”. E’ tutto in divenire e lui è entusiasta.

L'abitazione si estende su due piani e in cima ha una grande terrazza

“Questo per me è un sogno che si realizza dopo 20 anni di lavoro, 20 anni di sacrifici, perché ovviamente voi vi beccate solamente il bello sui miei profili, ma vi assicuro che è stata una vita di sacrifici”, confida Stefano.

Anche i due bagni sono quasi completati

Corti aggiunge: “Riesco a raggiungere uno dei miei obiettivi, non lo faccio solo per me, lo faccio anche per i miei figli, questo è un investimento per il loro futuro. E, siccome in questi anni ho condiviso tanto con voi, mi va di condividere anche questo progetto. Vi farò vedere come si trasformerà questo posto da così a come sarà”.