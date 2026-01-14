Salvatore Raciti è scomparso a soli 41 anni nella notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso

La 36enne, che da lui ha avuto Cristina, Giordana e Costanza, non riesce a farsene una ragione

E’ dilaniata dal dolore. “Mi volto ancora a cercarti”, scrive sul sul social. Il disperato messaggio dell’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo al marito morto commuove. Salvatore Raciti è scomparso a soli 41 anni nella notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso: colpito da un malore mentre stava montando le decorazioni natalizie in giardino nella sua casa alla Plaia, zona sul mare di Catania, e trasportato in ospedale, non ha avuto scampo. La 36enne, che da lui ha avuto Cristina, nata nel 2018, Giordana, 2020, e Costanza, venuta al mondo nel 2024, non riesce a darsi pace.

''Mi volto ancora a cercarti'': il disperato messaggio dell’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo al marito morto

Susy deve andare avanti per le sue piccole, ma è complicato. Il vuoto che sente è incolmabile. “La tua assenza è costante, si infila nei piccoli gesti, negli spazi rimasti vuoti - scrive - In quei momenti in cui istintivamente mi volto ancora cercandoti”. Lo ricorda e svela il suo terribile dramma.

Salvatore Raciti è scomparso a soli 41 anni nella notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso. La 36enne, che da lui ha avuto Cristina, Giordana e Costanza, non riesce a farsene una ra

La Fuccillo e Raciti si erano incontrati e innamorati grazie alla danza. Tutto è accaduto durante il percorso di Susy ad Amici nell’edizione 2007 del talenti show di Maria De Filippi. Lui faceva parte dello staff del programma, coinvolto nella produzione e nel corpo di ballo. Il matrimonio è arrivato circa 10 anni dopo. La coppia aveva costruito una famiglia solida, in cui regnava l’amore. La morte improvvisa di Salvatore ha spezzato il loro “per sempre”, quello che si erano giurati all'altare.