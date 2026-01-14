Federica Nargi con Alessandro Matri e le figlie alle Maldive: le foto della vacanza bellissima che l'ex velina ha organizzato per...
1. Al caldo Federica Nargi stupenda in due pezzi. L’ex velina si ha inziato il 2026 ai tropici con Alessandro Matri e le loro due figlie, Sofia e Beatrice, 9 e 5 anni.
2. In famiglia Come già accaduto in passato, la 35enne e il 41enne hanno scelto come meta della loro vacanza in famiglia un’isola delle Maldive.
3. Il resort Alloggiano un in esclusivo e lussuoso resort, in pieno relax e tanto divertimento. La showgirl si fa vedere sul social in bikini, mostrando il fisico tonico e asciutto, semplicemente perfetto.
4. Le bimbe Felicissime in acqua Sofia e Beatrice adorano il mare.
5. Il posto del cuore Dopo il Natale, a Milano Federica e Alessandro hanno pensato di godersi il Capodanno prendendo la tintarella.
6. Team mare Hanno preferito il mare cristallino alla montagna, per cui hanno optato, invece, tanti altri vip.
7. Le foto in spiaggia Alessandro Matri in spiaggia si trasformanel fotografo personale di Federica: smartphone in mano, la immortala Sirenetta sul bagnasciuga.
8. Tanto relax L’ex velina si concede qualche sgarro, ma soprattutto tanto relax.