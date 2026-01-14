''Non siamo la famiglia del Mulino Bianco'': Federica Nargi confessa i momenti di crisi con Alessandro Matri

“Nell’amore ci vuole tanta buona volontà”, ammette la showgirl romana 35enne

Federica Nargi si racconta sulle pagine di F. Per la prima volta confessa i momenti di crisi con Alessandro Matri. Lei e l’ex calciatore 41enne sono una coppia dal marzo del 2009 e hanno due figlie, Sofia e Beatrice, 9 e 6 anni. “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco”, rivela la romana 35enne.

“Nell’amore ci vuole tanta buona volontà - chiarisce la showgirl al settimanale - I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh. Quando mi dicono: ‘Ah, che bello, siete come la famiglia del Mulino Bianco’, io sorrido. La famiglia del Mulino Bianco non esiste. I problemi si affrontano e si superano. Ci sono stati momenti in cui ero io ad aver bisogno di sostegno, in altri era Alessandro. Siamo stati lontani: io a Milano e lui, come succede ai calciatori, cambiava continuamente città: Cagliari, Torino, Genova”.

Federica ritiene che il compagno sia il suo più grande ‘alleato’: “Alessandro e io siamo simili, abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia, il nostro rapporto, e credo che il segreto dei diciassette anni insieme sia questo. Ci aiutiamo. Lui non mi ha mai fatto pesare niente, mai ostacolato. Per Ballando mi ha detto: ‘Vai, alle bambine penso io’. Ha compensato la mia assenza. E’ la più grande dimostrazione di amore che potesse darmi”.

Il dancing show di Rai 1, a cui ha partecipato nel 2024, è stato per la Nargi un grande momento di crescita personale: “Ballando mi ha messo completamente a nudo. E per una come me, che deve avere tutto sotto controllo, è stato complicato. E' come se avessi fatto quattro mesi di psicoterapia. Mi sono detta: o esci migliore, o esci devastata. Io sono uscita migliore. Ho smesso di essere ansiosa. Ho imparato a godermi il momento. L’unico neo: stare lontana dalle mie figlie. Loro non vedevano l’ora che finisse. Sono piccole. Non giocavo con loro tutti i giorni, tornavo una volta alla settimana”.

Le sue bambine le colorano la vita. Federica svela: “Adesso è talmente bello, che ho paura di quando arriverà l’adolescenza. Ma sto cercando di instaurare da subito un rapporto di dialogo, di fiducia. E sono contenta. Le figlie mi raccontano tutto, forse per questo sentono di più la mia mancanza quando non ci sono”.