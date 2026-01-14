Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone sono una nuova coppia? Sorpresi in un resort di lusso in Franciacorta, foto

Chi racconta tutto dell’incontro ‘segreto’ tra l’ex di Raoul Bova e l’ex di Elodie

Hanno alloggiato in un luogo molto caro ai vip, L’Albereta Relais & Chateaux

Mentre Raoul Bova assapora la serenità che gli dona la nuova storia con Beatrice Arnera ed Elodie si fa vedere intima con la ballerina Franceska Nuredini, i loro ex lasciano tutti di stucco. Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone sono una nuova coppia? Chi ha sorpreso i due in un resort di lusso in Franciacorta, dove, stando al settimanale, avrebbero trascorso due giorni. La foto in copertina del giornale li mostra vicini e sorridenti.

Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone sono una nuova coppia? Sorpresi in un resort di lusso in Franciacorta

Il rotocalco ricostruisce quella che parrebbe la nascita di una storia tra l’attrice e conduttrice 37enne e il pilota 36enne. Rocìo e Andrea si sarebbero incontrati in una discoteca di Madrid durante le festività. La spagnola si trovava in Spagna, dove era andata a trovare la famiglia con le sue figlie, Luna e Alma, 10 e 7 anni, avute da Raoul. Il centauro era nella medesima città, dove ero andato a trovare alcuni amici. La voce è arrivata immediatamente ai paparazzi, che hanno alzato le antenne e li hanno ‘braccati’.

Stando sempre al racconto di Chi, la Munoz Morales e Iannone sono stati scovati pochissimi giorni dopo in un resort assai caro ai vip, L’Albereta Relais & Chateaux. Si sono trattenuti solo un paio di giorni. I fotografi li hanno pizzicati nel momento in cui lasciavano la struttura per dirigersi verso l’aeroporto di Linate. Andrea l’ha accompagnata fino lì, ma non è sceso dall’auto per non farsi notare, è scesa solo Rocìo, non prima di salutare il suo accompagnatore con alcune tenerezze.

E’ la nascita di una relazione inaspettata o solo un incontro casuale? Valerio Palmieri, il giornalista che ha curato l’articolo, ospite in tv, è convinto che questo incontro sia solo l’inizio di un rapporto più importante, ma solo il tempo potrà certificarlo. Al momento lo scoop è lanciato.