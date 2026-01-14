''50 anni e sembro una ragazzina'': la comica Katia Follesa festeggia mezzo secolo, party a Milano con ex compagno e presunto nuovo amore

- L’amato volto tv ha organizzato celebrazioni meneghine in un ristorante romano
- Alla festa di compleanno ha voluto accanto anche l’ex compagno Angelo Pisani
- Presente anche l’attore di “Mare Fuori” Vincenzo Ferrara, indicato da qualcuno come suo nuovo compagno
Katia Follesa ha compiuto 50 anni e ha festeggiato insieme agli amici più cari a Milano.
La comica e conduttrice ha scelto un ristorante romano nel capoluogo meneghino, il “Ma che ce frega”, per riunire un folto gruppo di affetti e spegnere le candeline sulla torta.
Lunedì 12 gennaio ha infatti raggiunto mezzo secolo di vita, un traguardo importante.
La bionda lombarda per l’occasione ha scelto un abito verde smeraldo con un delicato motivo a pois, cintura nera in vita con fibbia dorata, collo alto e maniche lunghe.
“I miei primi 50 anni! Grazie evribadi!”, ha scritto sul social condividendo alcune immagini delle celebrazioni.
Presente anche l’ex compagno Angelo Pisani, a cui è stata legata per circa 25 anni – la separazione è stata annunciata nel 2023 – e da cui ha avuto la sua unica figlia, la 15enne Agata, anche lei al party.
Tra le immagini spunta anche Vincenzo Ferrara, attore palermitano noto per la serie “Mare Fuori” (in cui interpreta l’educatore Beppe). Secondo qualcuno sarebbe lui il suo nuovo compagno. In una clip lo si vede cantare, Katia commenta: “Bravo amore, sei bravissimo”.
Non ha bucato l’appuntamento la collega e amica Valeria Graci, con cui la Follesa ha raggiunto la notorietà negli anni 2000 grazie al duo comico “Katia e Valeria”.
Arriva il momento della torta. “Mamma mia… 50 anni e sembro… una ragazzina!”, si legge sul dolce. E in effetti Katia la sua età la porta splendidamente, in tutti i sensi. La verve è sempre quella di un tempo che ha conquistato il pubblico.
La serata è proseguita con balli scatenati. Ad un certo punto gli amici di Katia la sollevano e come una rockstar durante un concerto la fanno volteggiare per la grande sala del locale a ritmo di musica.
Balli, divertimento e risate: una piacevole serata che tutti ricorderanno a lungo.