''50 anni e sembro una ragazzina'': la comica Katia Follesa festeggia mezzo secolo, party a Milano con ex compagno e presunto nuovo amore

L’amato volto tv ha organizzato celebrazioni meneghine in un ristorante romano

Alla festa di compleanno ha voluto accanto anche l’ex compagno Angelo Pisani

Presente anche l’attore di “Mare Fuori” Vincenzo Ferrara, indicato da qualcuno come suo nuovo compagno

Katia Follesa ha compiuto 50 anni e ha festeggiato insieme agli amici più cari a Milano.

La comica e conduttrice ha scelto un ristorante romano nel capoluogo meneghino, il “Ma che ce frega”, per riunire un folto gruppo di affetti e spegnere le candeline sulla torta.

Lunedì 12 gennaio ha infatti raggiunto mezzo secolo di vita, un traguardo importante.

Katia Follesa festeggia 50 anni a Milano con amici e familiari: qui davanti alla torta con a fianco l'amica e collega Valeria Graci e la nota agente di spettacolo Graziella Lopedota, dietro c'è anche l'attore Vincenzo Ferrara, secondo qualcuno il nuovo compagno di Katia

La bionda lombarda per l’occasione ha scelto un abito verde smeraldo con un delicato motivo a pois, cintura nera in vita con fibbia dorata, collo alto e maniche lunghe.

“I miei primi 50 anni! Grazie evribadi!”, ha scritto sul social condividendo alcune immagini delle celebrazioni.

Katia spegne le candeline sulla torta

Presente anche l’ex compagno Angelo Pisani, a cui è stata legata per circa 25 anni – la separazione è stata annunciata nel 2023 – e da cui ha avuto la sua unica figlia, la 15enne Agata, anche lei al party.

Uno scatto con alcune amiche tra cui Valeria Graci, con cui ha raggiunto la fama negli anni 2000 grazie al duo "Katia e Valeria"

Tra le immagini spunta anche Vincenzo Ferrara, attore palermitano noto per la serie “Mare Fuori” (in cui interpreta l’educatore Beppe). Secondo qualcuno sarebbe lui il suo nuovo compagno. In una clip lo si vede cantare, Katia commenta: “Bravo amore, sei bravissimo”.

Spunta anche un'immagine di Katia che balla insieme a Vincenzo, indicato da alcuni come presunto nuovo compagno

Non ha bucato l’appuntamento la collega e amica Valeria Graci, con cui la Follesa ha raggiunto la notorietà negli anni 2000 grazie al duo comico “Katia e Valeria”.

In una clip condivisa da Katia si vede Vincenzo che canta, lei commenta: "Bravo amore, sei bravissimo"

Arriva il momento della torta. “Mamma mia… 50 anni e sembro… una ragazzina!”, si legge sul dolce. E in effetti Katia la sua età la porta splendidamente, in tutti i sensi. La verve è sempre quella di un tempo che ha conquistato il pubblico.

Al party c'è anche il comico Angelo Pisani, ex compagno di Katia e padre di sua figlia Agata

La serata è proseguita con balli scatenati. Ad un certo punto gli amici di Katia la sollevano e come una rockstar durante un concerto la fanno volteggiare per la grande sala del locale a ritmo di musica.

Durante la serata balli scatenati e risate: gli amici di Katia l'hanno fatta volteggiare in aria come una rockstar

Balli, divertimento e risate: una piacevole serata che tutti ricorderanno a lungo.