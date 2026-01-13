''Guardate i miei occhi, sono bellissima'': Ilaria Galassi di 'Non è la Rai' si mostra soddisfatta in tv dopo l’intervento estetico

- La 49enne, ex volto della trasmissione cult “Non è la Rai”, il mese scorso è finita sotto ai ferri
Ilaria Galassi è tornata in tv dopo l’intervento di blefaroplastica fatto a dicembre.
L’ex ragazza di “Non è la Rai”, oggi 49enne, ha mostrato soddisfatta il risultato a “La Volta Buona”.
Il volto tv originario di Avezzano – che ha preso parte al programma cult di Canale5 tra il 1991 e il 1995 – ha spiegato al pubblico perché ha deciso di sottoporsi all’operazione di chirurgia estetica: “Ho deciso di fare la blefaroplastica perché per me era un disagio”.
Ha quindi commentato le critiche ricevute sui social nelle scorse settimane quando si era mostrata poco dopo il giorno dell’intervento. “Ho fatto l’intervento e sto benissimo, vedo benissimo. Eccomi, guardatemi, guardatemi sui social che scrivete cattiverie assurde. Ma chi ve lo fa fare? Fate cose belle nella vita”.
“Mi scrivono di tutto. Che è stato fatto malissimo… io leggo ma non rispondo, perché fortunatamente ho tante altre cose da fare. Ho i figli e altro”, ha sottolineato.
Le dispiace però per chi l’ha aiutata a vedersi con più serenità allo specchio: “Ma mi sono immedesimata nel professore che mi ha operata. Sono professionisti”.
Quindi ha chiosato mostrando evidente soddisfazione: “Guardate i miei occhi… un mese. Sono bellissima. E vedo bene, dormo bene”.