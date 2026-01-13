''Guardate i miei occhi, sono bellissima'': Ilaria Galassi di 'Non è la Rai' si mostra soddisfatta in tv dopo l’intervento estetico

13 Gennaio 2026
  • La 49enne, ex volto della trasmissione cult “Non è la Rai”, il mese scorso è finita sotto ai ferri
  • E’ stata operata agli occhi: ha fatto una blefaroplastica, intervento di chirurgia estetica
  • A “La Volta Buona” mostra il risultato a circa sei settimane dall’operazione: è molto soddisfatta

Ilaria Galassi è tornata in tv dopo l’intervento di blefaroplastica fatto a dicembre.

L’ex ragazza di “Non è la Rai”, oggi 49enne, ha mostrato soddisfatta il risultato a La Volta Buona.

Il volto tv originario di Avezzano – che ha preso parte al programma cult di Canale5 tra il 1991 e il 1995 – ha spiegato al pubblico perché ha deciso di sottoporsi all’operazione di chirurgia estetica: “Ho deciso di fare la blefaroplastica perché per me era un disagio.

Ilaria Galassi, 49 anni, mostra soddisfatta in tv i suoi occhi dopo l'intervento di blefaroplastica

Ha quindi commentato le critiche ricevute sui social nelle scorse settimane quando si era mostrata poco dopo il giorno dell’intervento. “Ho fatto l’intervento e sto benissimo, vedo benissimo. Eccomi, guardatemi, guardatemi sui social che scrivete cattiverie assurde. Ma chi ve lo fa fare? Fate cose belle nella vita”.

Mi scrivono di tutto. Che è stato fatto malissimo… io leggo ma non rispondo, perché fortunatamente ho tante altre cose da fare. Ho i figli e altro”, ha sottolineato.

A poco più di un mese dall'operazione, Ilaria è contenta del risultato

Le dispiace però per chi l’ha aiutata a vedersi con più serenità allo specchio: “Ma mi sono immedesimata nel professore che mi ha operata. Sono professionisti”.

A inizio dicembre Ilaria si era mostrata sui social poco dopo l'intervento con i segni ancora visibili sul viso

Quindi ha chiosato mostrando evidente soddisfazione: Guardate i miei occhi… un mese. Sono bellissima. E vedo bene, dormo bene”.

