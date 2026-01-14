Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni portano la loro figlia Beatrice alla prima visita medica: foto

La cantante 39enne tiene teneramente la neonata tra le braccia, il 31enne accanto

La bimba è venuta alla luce in una clinica a Roma lo scorso 3 gennaio

Sorride raggiante e tiene la neonata dolcemente tra le sue braccia. Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni portano la loro figlia Beatrice alla prima visita medica: la foto la pubblica Chi sulla cover. Il settimanale titola: “Anna Tatangelo, prima uscita da neo mamma con Beatrice e Giacomo”.

E’ un inizio tutto rosa quello della cantante 39enne, che ha dato alla luce la bimba a Roma lo scorso 3 gennaio e ha poi annunciato l’arrivo della cicogna via social condividendo una serie di scatti e scrivendo: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande… Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”.

La piccola è stata salutata con grande felicità, oltre che dal neo papà 31enne, compagno dell’artista di Sora, pure dal fratellino adolescente, Andrea, 15 anni, il primogenito che Anna ha avuto dall’ex compagno Gigi D’Alessio.

La cantante 39enne tiene teneramente la neonata tra le braccia, il 31enne accanto

Anna arriva con Buttaroni nel quartiere Parioli della Capitale. Parcheggiata la macchina, scende insieme all’allenatore del suo cuore e Bea, si trova assediata dai fotografi, non si innervosisce, anzi, saluta e sorride. La gioia che ha nel cuore è grande. Porta la bimba dal pediatra per il suo primo controllo, si incammina verso il palazzo dove si trova l studio medico. Tiene la bambina coperta per il grande freddo, protettiva e amorevole.

Con Giacomo va a meraviglia. Anna di lui, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip, ha detto: “Ci siamo trovati sugli stessi valori: approcciamo le cose con semplicità. Con il suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose. Quando le ciose le tieni per te le vivi in maniera più intensa”.