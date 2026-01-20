"Ma non ti vergogni?": la moglie di Francesco Sarcina esplode sui social contro Clizia Incorvaia, che da lui ha avuto Nina, le sue parole

Dopo le affermazioni dell’influencer 45enne in tv, Nayra Garibo, che ha sposato il cantante l’8 ottobre 2024, insorge

Non riesce a placare la sua furia. La moglie di Francesco Sarcina esplode sui social contro Clizia Incorvaia, che da lui ha avuto Nina, 10 anni. “Ma non ti vergogni?”, scrive nelle sue Storie. Le sue parole sono rabbiose, quel che ha affermato l’influencer 45enne in tv, a Verissimo, non le è piaciuto.

Nayra Garibo, che ha sposato il cantante l’8 ottobre 2024, insorge. La 31enne dal 49enne ha avuto Yelaiah, nata a dicembre 2021, l’artista è padre anche di Tobia, nato nel 2007. “Ma non ti vergogni??? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini di cui una è mia figlia e LORO MERITANO RISPETTO e vanno tutelati! Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web, che è un mondo pericoloso pieni di fake come te! Sì fake, perché dici una marea di falsità mancando di rispetto anche a chi ha vissuto veramente la violenza, a delle vere vittime. Ma tu non ti vergogni perché sei disposta a tutto pur di andare in televisione. Ma non hai argomenti e non hai né arte né parte”, esordisce.

“Per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in TV a VENDERE la sua privacy e tantomeno a spendere tempo per raccontare la vera persona che sei quando metti via il telefono o quando si spengono i riflettori - prosegue la donna - Potrebbe parlare di tutta la sofferenza che cerchi sempre di provocare nella nostra famiglia! Sono IO a vedere un marito ed un padre soffrire perché NON GLI FANNO VEDERE SUA FIGLIA!”.

Nayra aggiunge: “Quando mai l'hai portata tu vostra figlia? Ah sì, quando dovevi venire a sistemarti i capelli, o quando dovevi fare il tuo addio al nubilato, o quando vai in tv a diffamarlo. Solo quando ti viene comodo!!! Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono e quando la sente, sei sempre in mezzo interrompendo le loro chiacchiere! E’ arrivato il momento di tirar fuori tutta la verità! Fai solo del falso vittimismo. La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita. Parli di mio marito o della madre del tuo attuale marito. Parli di violenza perché è un argomento importante e sai che facendo la vittima ti daranno attenzione. Questo vuoi, attenzione mediatica per la quale sei disposta a tutto. La verità è molto diversa da ciò che stai dicendo”.

La replica di Clizia

La Garibo conclude: “E’ finita la mia pazienza e non sopporto più di assistere a tutto questo schifo! Sei un insulto all'onestà intellettuale. Ma adesso BASTA! So che per questo sfogo pubblico dovrò discutere con Francesco, perché vado contro al suo ideale di privacy e amore per l'intimità. Ma da Donna, da Madre e Moglie, dopo 7 anni di continuo tormento e falsità che dichiari in giro, penso sia giunto il momento di espormi per difendere e proteggere la mia famiglia e tutti i figli di Fra”. Clizia affida sempre a Instagram la sua risposta lapidaria: "Solo che ha subito violenza sa... Per il resto non risponderò alle provocazioni dando visibilità a terzi".